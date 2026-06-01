A KDNP-ben már bánják, hogy nem látta a nyilvánosság, mennyit vitáztak a Fidesszel

A volt kormánypártokban még mindig keresik a vereség okát, átértékelik az elmúlt 16 év intézkedéseit. Orbán Viktor például rájött, hogy nagyobbra kellett volna építeni a Puskás Arénát. A KDNP-s Latorcai Csaba is arról számolt be a Mandinernek, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek külön el kell végeznie a feltáró munkát, a hibákkal való szembenézést. Ebben a munkában pedig mindenkinek saját magára kell koncentrálnia. Latorcainak már van is egy saját megfejtése arról, mi ment félre:

„Az eltelt tizenhat esztendő egyik fő hibájának tartom, hogy nem jelentek meg a nyilvánosságban azok a viták, amelyeket értékalapon folytattunk a Fidesszel.”

Halász János (Fidesz) és Latorcai Csaba (KDNP) a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte ugyanis ezek nem gyengítették, hanem éppen ellenkezőleg, erősítették a kormányzásuk minőségét. „Az egység folyamatos demonstrálása elvette a sokszínűség értékeinek láttatását a szövetségünkben. Márpedig a szövetségen belüli sokszínűség nem gyengeség, hanem erő. Ezt az erőt kell most visszanyerni. A kórusnak, amely az előző másfél évtizedben csak egyszólamú gregorián dallamokat énekelt, most azt kell megmutatnia, hogy képes többszólamú dallamok eléneklésére is. Vagyis nem kell mindig mindenben ugyanazt vallani, és a különböző álláspontjainkat bátran el kell mondani a társadalomnak. Ami a mi feladatunkat illeti, szándékaink szerint ősszel már egy megújult és az értékeit új módon megjelenítő Kereszténydemokrata Néppárttal találkozhatnak az emberek” - mondta a megvilágosodott képviselő.