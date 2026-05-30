Orbán Viktor önkritikát gyakorolt, ma már nagyobb stadiont építene

„Az egyetlen gyengesége ennek a stadionnak, hogy kicsit. Ha 15 ezerrel nagyobb lenne, akkor sokkal több nagy rendezvényt tudnánk benne tartani. Nagyobb meccsek is jönnének, és nem minden második évtizedben egyszer jutna nekünk csak Bajnokok Ligája-döntő. De hát most ekkoránk van. Ez a 65 ezer sem kicsi. Egy 80 ezres lett volna az igazi. Mindig, amikor egy ilyen nagy meccs van, az jut eszembe, hogy sosem szabad kishitűnek lenni. 80 ezrest kellett volna építeni” - mondta a Puskás Arénából bejelentkező Orbán Viktor.

Pedig ez igazán nem máson múlott, hiszen 2017-ben Orbán Viktor külön kormányhatározatban biztosította magának a jogot, hogy felügyelhesse a stadion építését. Arról is ő döntött, hogy ekkora legyen. Orbán Viktor 2011-ben még arról beszélt, hogy egy 65 ezres stadion túlzás lenne, bőven elég egy 45 ezres, aztán megszaladtak a méretekkel. A 67 155 férőhelyes aréna így is is az egyik legnagyobb a környéken, a Puskáshoz hasonló nagyságú stadionja a szomszédos országok közül egyedül Ukrajnának van Kijevben. Az új stadiont az eredeti 100 helyett 190 milliárd forintért a Szíjj László és Mészáros Lőrinc-közeli Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. konzorciuma építette meg. Végül 2019-re készült el.