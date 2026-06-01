Az MNB aranyvécéjéből tudósított Magyar Péter, miután találkozott Varga Mihállyal

Magyar Péter is felkereste az MNB aranyozott elnöki vécéjét, miután végzett a Varga Mihállyal való találkozóval. „Aranyszínű vécékefetartó, papírtartó és kuka is. Ezekre ment el sok százmillió forint. Ha a liftet néznétek meg, minden aranyszínű, mint az 1920-as évek New Yorkjában, Great Gatsby idejében” - kalauzolja a mosdóban a magyar miniszterelnök a magyar nézőket.

Az MNB a Matolcsy-korszakban 105 milliárd forintért újította a jegybank székházát, a generálkivitelező a Matolcsy György fiának, Ádámnak a barátja, Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw Development volt.

Miután a 444 kiperelte a részletes dokumentációt az óriáskorszerűsítésről, érdekes részletek derültek ki, többek között ennek az elnöki mosdónak a költségtételei is. A 35 négyzetméter alapterületű vizesblokkban maga a vécé nettó 1,1 millió forintba került, a fekete-fehér kőmozaik már 9,5 millióba, a márványburkolat pedig 11,2-be. A Matolcsy-luxus további érdekességeiről ebben a cikkünkben olvashat többet.

A székházfelújítás beruházását az ÁSZ is kifogásolta, és az ügyben az MNB Varga Mihály-féle új vezetése is feljelentést tett, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig büntetőeljárást indított.

Mint most Magyar a videójában mondta, Varga Mihály arról is tájékoztatta, hogy az MNB polgári peres eljárást is indított: „feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza a kivitelezőtől, a Matolcsy-klán kivitelező cégétől pénzeket” - mondta Magyar Péter, aki szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vidalmi Hivatalnak is lehet pár szava a felújításhoz.