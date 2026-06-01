Egy hajót, több céget, közel harminc autót és 36 bankszámlát, százmillió forintos nagyságrendű értéket azonosítottak be egy európai vagyonvisszaszerzési akcióban

Az európai Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik akcióját hajtotta végre május 19-22. között az Europol, az akcióban 31 ország bűnüldöző szervei és magánszektorbeli partnereik vettek részt. Az akcióban szerepelt vállalt az Európai Ügyészség és a Pénzmosás Elleni Hatóság is.

A magyar rendőrség honlapján közzétett adatok szerint az összehangolt akció eredményeként jelentős, bűncselekményből származó vagyont sikerült a szakembereknek azonosítaniuk és felkutatniuk. Összeurópai szinten azonosítottak, illetve felkutattak 884 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet, köztük egy hajót, 44 ingatlant, melyek közül hat értéke összesen 5,64 millió euró. A lefoglalásokon túl elfogtak két gyanúsítottat is.

Magyar részről a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala vett részt a műveletben, áll a közleményben. Ez a szerv „nemcsak a Magyarországon elrendelt, kiemelt bűnelkövetőkkel szemben folytatott nyomozásokat támogatja a vagyonvisszaszerzés és elkobzás érdekében, hanem a külföldi büntetőeljárások sikeres befejezéséhez szükséges igazságügyi jogsegélyek előkészítéséhez szükséges nemzetközi vagyonfelderítésben is részt vállal” a közlemény szerint, amiből az is kiderül, hogy az akciónak jelentős, a magyarországi büntetőeljárásokat érintő eredményei voltak.

„Külföldön összesen 9 járművet azonosítottak, egyet-egyet Csehországban és Ukrajnában, kettőt Németországban, míg ötöt Svédországban. Ezek összértéke közel 95 millió forintot tesz ki. Ezen túlmenően további húsz nagy értékű gépkocsi tekintetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi vagyonfelderítés. A projekt keretében továbbá 36 bankszámlát azonosítottak, a balkáni régióban 29-et, Litvániában hatot, míg Svédországban egyet. Ezen túl egy félmillió eurót érő hajót, valamint hét gazdasági társaságot is sikerült beazonosítani a balkáni térségben” – sorolja a rendőrség az intézkedések magyarországi kötődésű eredményeit. Az akció során a magyar nyomozók közvetlen egyeztetéseket, adatcseréket folytattak svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói kollégáikkal.

Teljes európai szinten az azonosított vagyon pontos értékét további elemzés során fogják meghatározni, de a rendőrség szerint az már most is millió eurós nagyságrendű.