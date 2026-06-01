Emlékezzünk Medgyessyre, akinek nem csak az lett a tragédiája, hogy Gyurcsány megpuccsolta – üzeni Zsiday Viktor a Magyar-kormánynak

Nyilvánvaló, hogy egy csomó társadalmi rétegnek nagy szüksége van támogatásokra, kicsi a nyugdíjuk, nem tudnak tűzifát venni. De a kormánynak nem szabad most azzal elrontania a dolgot, hogy elkezd osztogatni azelőtt, mielőtt pontos képet kapna arról, milyen állapotban van az ország, és a bürokrácia, a korrupció, az állami szerepvállalás csökkentéséből, a propagandagépezet leépítéséből mennyit lehet spórolni, mikor és mennyi uniós pénz jön be az országba – többek között erről beszélt Zsiday Viktor közgazdász a Forbesnak adott interjúban (amit még az uniós pénzekről szóló múlt heti megállapodás előtt vettek fel).

„Ha ezeket majd tisztán látjuk, szerintem utána lehet csak megcsinálni, hogy áfát csökkentünk, pénzt rakunk az egészségügybe, oktatásba. Mert ezek mind kellenek, de tényleg nem szabad a szekeret a lovak elé fogni, mert úgy járunk, mint Medgyessy, akinek nemcsak az lett a tragédiája, hogy Gyurcsány Ferenc megpuccsolta”. Szerinte Medgyessy esete azt mutatta meg, hogy évtizedekig tartó gazdasági, politikai hatásai lehetnek annak, ha valaki elrontja a ciklus elején a gazdaságpolitikát (igaz, a bajokat tetézte, hogy Gyurcsány utána halogatta a kiigazítást, majd ráomlott a válság, aminek egyenes következménye lett a Fidesz-kétharmad).

„Ez most az óriási nagy félelmem, és remélem, hogy nem következik be” – fogalmazott. Ha a kormány majd mindenben tisztán lát, „utána lehet csak megcsinálni, hogy áfát csökkentünk, pénzt rakunk az egészségügybe, oktatásba”. A hitelesség központi kérdés, Zsiday szerint most például a piacok hisznek abban, hogy a gazdaságpolitika elkötelezett a magyar euró bevezetése iránt, ezért erősödik a forint, ezért csökkennek a hozamok.

„A hit könnyen meg tud inogni, ha a kormányzat útközben elrontja (…) De ha marad a felvázolt úton, a költségvetés finanszírozási költségei csökkenni fognak” – mondta a közgazdász, aki szerint évente 100, 200, 300 milliárd forintnyi megtakarítása lehet ebből az államnak a következő három–hat évben. „Ez minden évben új 100–300 milliárd mozgástér, ami nem olyan sok, de segít”. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ne legyen túl erős sem a forint, mert az komoly teher az exportőröknek, ehhez szükséges a jegybank és a kormány együttműködése. Reméli, hogy a jegybanknak lehetősége lesz rendszeres kamatcsökkentésre, és így a forint felértékelődése lassan véget ér.