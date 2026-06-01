„Ferrari a levegőben” – élőben néztük meg, mit tudnak az ukrán elfogódrónok, amikért a fél világ sorban áll

Amikor február végén az Egyesült Államok támadása után Irán Shahed-típusú drónok tucatjait küldte naponta gyilkos bevetésre az Öböl-menti olajmonarchiák ellen, Kijev tátott szájjal figyelte azt a kezdődő pénzszórást, amit az olajsejkektől egyébként már megszokhatott a világ közvéleménye.

Az Egyesült Államok és a sejkek a húsz- és ötvenezer dolláros iráni drónok ellen többmillió-dolláros árcímkéjű elfogórakétákból becslések szerint többet használtak el, mint amennyit Ukrajna a több mint négy éve tartó háborúban összesen.

A háborút pedig nemcsak katonák, de könyvelők is vívják a bevétel-kiadás között húzódó frontvonalon, hogy minél több maradjon a győzelem három szent összetevőjéből, ami pénz, pénz és még több pénz.

Az ukránoknak pedig az elmúlt évek során sikerült nemcsak a frontvonalon, de a képzeletbeli főkönyvben is megállítani a veszteségeket.

Fotó: Győri Boldizsár

Jellegtelen furgon parkol le a két szántóföldet elválasztó fasor között valahol Donyeck megyében, fentről jótékonyan takarja a nemkívánatos tekintetek elől a frissen kinőtt lombtakaró.

Nem metamfetamint jöttek főzni a semmi közepére, mint a Breaking Bad című sorozat kémiatanára a nevadai sivatagba – belsejében minden pentagoni és szaúd-arábiai könyvelő álmatlan éjszakáinak megoldása rejtőzik: pár ezer dolláros elfogódrónok.

Fotó: Győri Boldizsár

„Ezek a Shahed drónok egyetlen céllal repülnek, hogy minél több ukránt megöljenek. Ha itt elfogom őket, ez több életet is megmenthet. Azzal, hogy valahol egy mező felett lelőjük, nem egy családi házat talált el. Mindenki láthatja a hírekből vagy a saját szemével, hogy városokba, civil lakóházakba, szupermarketekbe repülnek” – mondja a 38-as tengerészgyalogos dandár katonája, hívónevén Fix.

Fotó: Győri Boldizsár

Az „elfogás” valójában eufemizmus: a nagy sebességgel száguldó, két méter széles és három méter magas, éjfekete, delta alakú szörnyetegekbe faltörő kosként csapódik bele a náluk jóval kisebb, robbanóanyaggal felszerelt elfogódrón, a levegőben semmisítve meg őket.

Fix és társai a hagymaszerűen felépülő ukrán légvédelem legkülső gyűrűje. Feladatuk a fölöttük elhúzó drónfalkák megtizedelése. A furgonban minden benne van, amire a gyors reagálású egységnek szüksége lehet: mobil antenna a jeladáshoz, akusztikus radar, Starlink-terminál biztosítja az internetet a tetőn, a falra szerelt tartóban pedig a világ dróntechnológiájának az élvonala: 15 db éles drón várja a bevetést.

Fotó: Győri Boldizsár

A parkolás után várakozás kezdődik – a furgon belsejében a háromfős egység a monitorokat figyeli, amelyeken valós időben látszik, mi minden halad a légtérben. A monitoron az ő pozíciójukat egy Ferrari-logó mutatja, apró örömök az életben. Jobbra-balra pár tucat kilométerre hasonló furgonok várakoznak a susnyásban.

Fotó: Győri Boldizsár