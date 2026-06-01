Nem értik a traumatológusok, miért nem szigorítják már az e-rollereket

A tavalyi évhez képest is nagyot nőtt az elektromos rolleres balesetek száma, és főleg gyereksérültből van egyre több. Az idén már két 14 évnél fiatalabb gyerek halt meg e-rolleres balesetben, egy 13 éves pedig három hónapja kómában fekszik a Bethesdában - írja a 24.hu.

Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint idén tavasszal majdnem megduplázódott a gyerekeket érintő rollerbalesetek száma, január 1-től május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyermek rollerbaleset történt. Gödöllőn áprilisban egy 14 éves fiú halt meg, miután rollerrel nagy sebességgel a zajvédő falnak csapódott.

Egy-két éve még az volt a jellemző, hogy a rolleres balesetek majdnem fele éjszaka, jellemzően a buliból hazafelé, sokszor ittasan történt, de azóta a bulizó felnőttek mellett egyre több balesetező tinédzser kerül be a kórházakba rollerbaleset után. „A leggyakrabban arc-, koponya- és mellkassérülés fordul elő. A balesetezők közül sokan maradandó károsodást szenvednek” - írja a 24 a megszólaló orvosok beszámolói alapján.

A készülő KRESZ végre külön foglalkozik az elektromos rollerekkel, igaz, sok országnál ez is kevésbé szigorúan fog szabályozni, a könnyű, max. 25 km/h-t tudó rollerek például a jövőben is mehetnek akár a járdán is, és 12 év felett bárki vezetheti őket. De még ez az új szabályozás sem lépett életbe, a tervek szerint ez szeptemberben történhet meg. A lapnak megszólaló orvosok azonban azt mondják, emberéletekbe kerül a késlekedés: „Őszinte leszek, egyszerűen nem értjük, hogy a döntéshozók miért nem léptek az elmúlt 1,5-2 évben, a szakma azóta jelzi, a médiában számtalan cikk és interjú megjelent, és a statisztikákból egyértelműen látszik, mekkora problémát jelent az e-rollerezés” - mondta Bóta Balázs, a Bethesda gyermektraumatológusa