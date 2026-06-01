Tovább zuhannak a nem védett üzemanyagárak, egy hét alatt literenként nagyjából 60 forinttal lehetnek olcsóbbak

Kedden folytatódik a nem támogatott üzemanyagok árának zuhanása, literenként 12-12 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is – írja a Holtankoljak.hu. Az üzemanyagpiaci portál adatai szerint hétfőn a 95-ös benzint átlagosan 641 forintos áron lehetett megvenni, a dízelesek 658 forintos átlagáron tankolhattak. Ha a nagykerárak csökkenésének teljes összegét beépítik a kiskerárakba, akkor március eleji szintre eshet mind a benzin, mind a dízel átlagára.

Mint az ábrán is látható, a csökkenő olajárak és a forint erősödése jelentős áresést hozott a kutakon. Múlt hétfőn még 694 forint volt a benzin, 704 forint a gázolaj literenkénti átlagára, előbbi 65, utóbbi 58 forintot csökkenhet keddre.

A legolcsóbb nem védett árú benzin most egy halásztelki magánkúton kapható, ahol 617 forintba kerül egy liter – vagyis csak 22 forinttal haladja meg a védett árat –, de két fővárosi kutat is találtunk, ahol 630 forint alatt lehet tankolni hétfőn 95-ös benzint. A dízelesek egy X. kerületi benzinkúton 631 forintért, a már említett halásztelkin 634 forintért tankolhatnak egy liter nem hatósági áras gázolajat.