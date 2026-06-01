Trumpista fordulat Kolumbiában: meglepetésre a szélsőjobbos jelölt nyert az első fordulóban

A várakozásokra és a baloldali győzelmet valószínűsítő közvélemény-kutatásokra is rácáfolva a keményen jobbos büntetőjogász, Abelardo De La Espriella győzött 43,7 százalékkal a kolumbiai elnökválasztás első fordulójában. Ez a hagyományos jobboldal súlyos vereségét is jelenti, de messzebbről nézve a legfontosabb a trumpista térhódítás folytatódása Latin-Amerikában.

Ez alól idáig éppen Kolumbia volt az egyik lényeges kivétel, az eddig hatalmon lévő baloldal azonban valószínűleg elbukja majd a három hét múlva esedékes második fordulót is, és ezzel Kolumbiában is fordulat jöhet.

Előzetesen a végül 40,9 százalékkal csak a második helyen végző Ivan Cepeda, a leköszönő elnök, Gustavo Petro baloldali pártjának szenátora számított inkább esélyesnek, a hagyományos jobboldali elit (ennek még mindig Álvaro Uribe, a 2010-ig hivatalban lévő korábbi elnök az informális vezetője, a hozzá való viszonyulás határozza meg nagyrészt a kolumbiai politikát) pedig a konzervatív Paloma Valenciát támogatta - ő azonban alig hét százalékot kapott.

A győztes De La Espriella támogatása a kampány végén nőhetett meg, győzelmét pedig a szélsőjobboldali hullám előretöréseként keretezi a világsajtó. A jelzői az ultrakonzervatívtól az új típusú jobboldali populistán át a latin-amerikai típusú trumpistáig terjednek. Rendszerellenes kívülállónak mutatja magát (ezzel is verhette agyon az establishment részének tekintett konzervatív jelöltet), aki showman-szerű kampányt folytatott.

Abelardo de la Espriella, az elnökválasztás első fordulójának jobboldali győztese a kampányzárón Medellinben: golyóálló üveg mögött, kolumbiai mezben. Fotó: JAIME SALDARRIAGA/AFP

Ebben volt a Soros-ellenes jelszavaktól és Elon Musk dicséretétől a homofóbián át a bűnözés elleni kőkemény fellépés ígéretéig sok minden: a salvadori Bukele totális börtöneire utalva azt mondta, hogy tíz, maximális biztonságú börtönt épít a dzsungelben, és minden erővel fellép a fegyveres bandák ellen.

A kommentárok szerint a fellépése és szlogenjei egyszerre emlékeztetnek az argentin Mileire, Bukelére és Trumpra, vagyis ejól passzolnak az újabb globális jobboldali trendbe. Azt ígéri, hogy Donald Trumppal ahhoz hasonló megállapodást fog kötni, mint a szomszédos Ecuador, és közös műveleteik lesznek az amerikai katonasággal a kokainkartellek ellen.

De La Espriella a második fordulóban számíthat a hagyományos jobboldal szavazataira is, most már nagy meglepetés lenne, ha innen nem ő nyerne. A baloldali Petro négyéves elnöksége (ő nem indult újra, eleve csak egy ciklusra tervezett) után így Kolumbiának is jobboldali elnöke lehet: Dél-Amerikában a választási demokráciának tekintett országokban ezután már csak Brazília és Uruguay marad, ahol nem jobboldali a vezetés.