Véget ért egy korszak a CÖF-nél is, leváltották Csizmadia Lászlót a Fidesz-kormányok kedvenc álciviljeinél

Új vezető kerül a Békemeneteket névleg szervező, minden Fidesz-kormányok legkedvesebb álcivil szervezete, a Civil Összefogás Fórum élére. A HVG úgy értesült, hogy a CÖF–CÖKA éléről leváltották Csizmadia Lászlót, és ifj. Lomniczi Zoltán veszi át a Fidesz-közeli civil szervezet vezetését.

Ifjabb Lomnici Zoltán és Csizmadia László 2022-ben Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A lap munkatársa telefonon beszélt Csizmadiával, aki a „leváltás” szót sértőnek nevezte, ugyanakkor megerősítette, hogy valóban lesznek változások a szervezet vezetésében, hozzátéve, hogy ő hamarosan 80 éves lesz. A változásokkal kapcsolatban későbbre ígért hivatalos közleményt.

A Civil Összefogás Fórum legutóbb, még március végén, a választások előtt, azzal került bele a hírekbe, hogy a Trump-féle Béketanácstól kértek választási megfigyelőket Magyarországra. Az utolsó nagy politikai dobásuk a március 15-i Békemenet megszervezése volt, de már arról is látható volt, hogy a résztvevők számában elmaradt a Tisza-féle Nemzeti Menettől.

A választás másnapján Csizmadia egy jóval korábban meghirdetett rendezvényen Bogár Lászlóval és Boros Imrével elemezte, hogyan is lett Fidesz-kétharmadból Tisza-kétharmad. Akkor ez volt a megfejtése: „Akik itt ülünk, nagyszülők, szülők, azoknak tudni kell és érezni kell, hogy talán nem mindig tettük meg azt, hogy a fiataljainkat a hazafias nevelésre már az óvodában elkezdjük, mert ha ott nem kezdjük el, és ha csak avval törődünk, hogy gyűjtögetünk, mint annak idején őseink, akkor a fiatalok sérülhetnek, mert a gonosz, az mindig ott van a hátunk mögött, és nagyon gyorsan elő tud lépni, hogyha van alkalmas lehetősége.”