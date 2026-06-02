522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon

Történelmi drogfogásról tartott sajtótájékoztatót délelőtt a KR NNI, a NAV és a Német Bűnügyi Vámszolgálat.

Az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél- és Közép-Európába is. Utóbbi térségben leginkább a németországi Hamburg és Bréma kikötőibe, legális banánszállítmányok közé rejtve. Az átrakodás általában Panamában történik. Magyarországra évente kb. 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, míg kamionnal 6000.

A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, aminek a „banánvonatai” hetente jönnek Magyarországra vagy mennek keresztül Románia felé. A csempészett árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy a már üres konténerből távolítják el a visszaúton.

Három éve a BRFK lefoglalt a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kg, majd 155 kg kokaint tartalmazó konténereket. Ezek a drogszállítmányok is a fenti útvonalon érkeztek Magyarországra. A büntetőeljárást a KR NNI folytatta le, míg a Fővárosi Főügyészség vádat is emelt tavaly ősszel egy 35 éves albán férfival szemben kábítószer-kereskedelem miatt.

A brémai kikötőkben a hatóságok több mint 1,5 tonna kokaint foglaltak le 2025-ben, ami megközelíti a két évvel korábbi abszolút rekordmennyiséget. 2024-ben a kikötőkben a vámosok 400 kg kábítószert találtak. A bremerhaveni konténerterminál Németország és az EU egyik első számú célpontjává vált a dél-amerikai kábítószer-csempészhálózatok számára. 2017 óta ez volt az ötödik alkalom, hogy a brémai tartomány kikötőiben egyetlen év alatt átlépték az egytonnás határt.

A magyar rekord

A Francia Vámhatóság tavaly november 24-én értesítette a KR NNI-t arról, hogy Magyarországra tart egy olyan szállítmány, aminek 20 konténerébe műveleti információk alapján kábítószert rejtettek. A rakomány október 18-án hagyta el Ecuadort, és október 23. és 28. között Panamában várakozott. A konténerek november 17-én érkeztek meg Bréma kikötőjébe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra 6, míg Romániába 14 konténer. A német hatóságok Brémában hat konténerből kettőt röntgennel és kutyával ellenőriztek, de ez nem volt eredményes.

Az elsődleges negatív átvizsgálások ellenére a KR NNI határon átnyúló műveletet hajtott végre Csehország, Szlovákia és Magyarország területén a német társszervvel és a NAV-val. A csepeli kikötőben 7000 banános dobozt szedtek szét, amiben egy teljes raklapon összesen 438 kokaintömböt találtak, ez összesen 522 kg-ot nyomott. A feketepiaci értéke 15 milliárd forint. Ez egy történelmi drogfogás, Magyarországon még soha nem foglaltak le a hatóságok ekkora mennyiséget.

Reagálva az európai drogszállítmányok útvonalára, és megakadályozva a további rakományok értékesítését hazánkban, az elmúlt hat hónapban az ORFK, a KR NNI és a NAV közös munkacsoportot hozott létre, aminek a fókuszában a konténeres drogcsempészet áll. Idén tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni. A két hatóság a szokásosnál nagyobb konténermozgást észlelt Románia felől hazánkba. Április 30-án egy csepeli telephelyen ellenőrizték egy Aradról visszaérkezett konténer tartalmát. A szemle során összesen bruttó 72 kg kokaint foglaltak le a nyomozók. A kábítószer feketepiaci értéke 2 milliárd forint.

A NAV és a rendőrség közös ellenőrzéseinél a pénzügyőrök a legmodernebb technikai műszereiket is bevetik, mint:

rakományátvilágító röntgenberendezés,

backscetter (visszaszórásos technológiával működő kézi röntgenberendezés),

üregvizsgáló endoszkóp.

Az elmúlt időszak tapasztalatai és rizikóelemzései azt mutatják, hogy a Dél-Amerikából Európába érkező drogszállítmányok egyik gócpontja Magyarország, ahonnan szétáramlik a kábítószer a régióban. Így a német kikötőkből a hazánk felé tartó illegális rakományokat mielőbb ki kell szűrni és kivonni a forgalomból. Ez csak közös fellépéssel lehetséges, a KR NNI ezért megerősítette kapcsolatait nemcsak a NAV-val és a Német Bűnügyi Vámszolgálattal, hanem a szomszédos tagországok bűnüldöző szerveivel és az Europollal is. (police.hu)