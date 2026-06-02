A Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át

„Ma egyeztettünk a Batthyány-Strattmann László Alapítvány képviselőivel, köztük az Alapítvány elnökével, dr. Lengyel Györgyivel, a kuratórium tagjaival, valamint az OEP leendő főigazgatójával, dr. Kaló Zoltánnal” – közölte Hegedűs Zsolt.

Április végén írtunk arról, hogy továbbra is komoly gondok vannak a súlyos betegek különleges életmentő kezelését engedélyező alapítvány működésével: hónapokat várnak az életmentő kezelések engedélyezésére a betegek, szinte teljesen leállt a döntéshozatal a Batthyány-Strattmann Alapítványnál. Az alapítvány akkor azt közölte, hogy felhalmozódtak a kérelmek, de nincsenek nagy csúszások.

Az egészségügyi miniszter közölte, többször hangsúlyozták, hogy „a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatás jelenlegi rendszerét mielőbb felül kell vizsgálni, és a betegek számára igazságosabbá, átláthatóbbá kell tenni”. „Az egyedi méltányosság növekvő szerepén alapuló finanszírozási modellek korábban más országokban is intézményesültek, azonban ezek a kezdeményezések – a magyarországi alapítványi modellhez hasonlóan – hosszú távon nem tudták maradéktalanul teljesíteni az eredeti célkitűzéseket” – írja Hegedűs.

Most arról döntöttek, hogy az Alapítvány által ellátott feladatokat a közeljövőben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át. Az OEP megerősített szakmai apparátusa, átlátható döntéshozatali mechanizmusai meg az orvosszakmai és egészség-gazdaságtani szempontok következetesebb érvényesítése garanciát jelenthetnek arra, hogy a rendszer gyorsabban, igazságosabban és mindenekelőtt a betegek érdekeit szem előtt tartva működjön – írja a miniszter, aki szerint nemzetközi jó gyakorlatok alapján az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek.

„Mi is ebbe az irányba lépünk: az állami felelősségvállalást, az átláthatóságot és a betegek méltányos hozzáférését erősítjük”

– közölte.

Az Alapítvány és neve megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között lehet megteremteni – írja Hegedűs, aki szerint ez nem helyettesíti az állami szerepvállalást, csak kiegészítő lehetőségként szolgálhat olyan ritka, speciális, egyedi esetekben, ahol további segítségre lehet szükség. Szeptembertől ebben az új rendszerben indul a munka.