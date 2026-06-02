A Pentagon arra hivatkozva tiltja ki az újságírókat a sajtóirodájából, hogy az minősített terület

Tovább folytatódik Pete Hegseth sajtó elleni háborúja a Pentagonban: a média hozzáférését korlátozó intézkedéssorozat legújabb lépéseként a Pentagon kijelentette, hogy a sajtóirodája ezentúl minősített területnek minősül, ahová újságírók nem léphetnek be.

A Pentagon ideiglenes sajtótitkára szerint „nincs semmi ellentmondásos” a döntésben, amit az indokol, hogy a helyiséget mostantól olyan beszédírók használják, akik titkos anyagokkal dolgoznak.

Sok éven át a Pentagon riporterei különleges belépési engedéllyel rendelkeztek, amely széles körű mozgást biztosított számukra az épületben, miközben kapcsolatokat tudtak építeni. Tavaly októberben azonban a legtöbb hírügynökség inkább leadta a belépőkártyáit és elhagyta a Pentagont, mintsem hogy elfogadja a kormány által munkájukra kényszerített korlátozásokat.

A New York Times májusban – öt hónap alatt immár másodszor – pert indított a Védelmi Minisztérium ellen, azzal érvelve, hogy az a követelmény, miszerint az újságírók csak kísérettel mozoghatnak a Pentagon területén, sérti az Első Alkotmánykiegészítést, és „a Pentagon alkotmányellenes kísérlete a katonai ügyekről szóló független tudósítások megakadályozására”. (AP)