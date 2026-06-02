Az amerikaiak nem engedték be az országba a svájci válogatott sztárját

Breel Embolo Fotó: ENNIO LEANZA/AFP

Nem engedték fel az Egyesült Államokba induló replőre Breel Embolót, a svájci futballválogatott csatárát, így a csapat nélküle utazott ki a világbajnokságra. A szakvezetés bízik abban, hogy pár nap alatt sikerül megoldani a problémát. Embolónak a vízummal, pontosabban az annak szerepét betöltő ESTA-val akadt problémája. A probléma Embolo korábbi bírósági ügyével függhet össze. A játékos még 2018-ban keveredett verbális konfliktusba Baselben, amiért 2023-ban pénzbüntetésre ítélték, fenyegetőzés miatt. A büntetése felfüggesztett bírság volt, ami ellen fellebbezett, de miután azt elutasították, idén tavasszal úgy döntött, hogy az ügyet nem viszi el a legfelsőbb bíróságig.

A mostani probléma azért meglepő, mert a csatárt 2025-ben simán beengedték az USA-ba az ESTA-jával meccset játszani. Embolo kiválása igen rosszul érintené a svájci válogatottat, hiszen a legjobb focistakorban lévő, 28 éves alapemberről van szó.

(via BBC)