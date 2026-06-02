Trump állítólag káromkodva, kiabálva vonta kérdőre Netanjahut amiatt, hogy Izrael ismét légicsapással fenyegette Bejrútot

Donald Trump dühösen vonta kérdőre Benjamin Netanjahut amiatt, hogy Izrael azzal fenyegetőzött, újrakezdi a légicsapásokat Bejrút déli elővárosai ellen – írja egy jelentés.

„Mi a faszt művelsz?”

– kiabálta az amerikai elnök az izraeli miniszterelnökkel a hétfői telefonbeszélgetés során az Axios szerint. Az amerikai hírportál korábban is gyakran közölt beszámolókat a két vezető magas szintű megbeszéléseiről.

A beszámolót, aminek a részleteit az izraeli sajtóban vitatták, egy amerikai tisztviselőre hivatkozva idézték, aki így foglalta össze Trump Netanjahunak tett megjegyzéseit:

„Te teljesen megőrültél. Börtönben lennél, ha én nem lennék. Én mentem meg a seggedet. Most már mindenki gyűlöl. Mindenki gyűlöli Izraelt emiatt.”

Donald Trump és Benjamin Netanjahu a jeruzsálemi Kneszetben 2025. október 12-án. Fotó: Evan Vucci/AFP

A telefonhívásra azután került sor, hogy Netanjahu utasította az izraeli hadsereget: kezdje újra bombázni Bejrút déli, Dahíja nevű városrészét, hogy célba vegye a Hezbollahot, az Irán által támogatott milíciát, ami dróntámadásokat indított Izrael ellen. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) felszólították a libanoni civileket, hogy hagyják el Dél-Bejrút egyes részeit, ami miatt ezrek menekültek el.

Irán kedden közölte, hogy felfüggeszti az USA-val folytatott béketárgyalásokat Izrael dél-libanoni hadműveletei miatt. Teherán ragaszkodott ahhoz, hogy Libanonra is terjedjen ki az a tűzszüneti megállapodás, aminek a célja az volt, hogy elősegítse a Hormuzi-szoros megnyitásáról és az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldásáról szóló tárgyalásokat.

Trump és Netanjahu közvetlenül ezután a bejelentés után telefonált. A bejelentés értelmében gyakorlatilag befagyasztanák a tárgyalásokat, alig pár nappal azután, hogy Trump azt állította: a tárgyalófelek előzetes megállapodásra jutottak, és ő mérlegeli, aláírja-e azt.

A Channel 12, egy jelentős független izraeli hírcsatorna vitatta a telefonhívás részleteit. Amit Segal, a csatorna vezető politikai elemzője azt mondta, Trump nem személyeskedve támadta Netanjahut, és a két fél abban állapodott meg, hogy Netanjahu tartózkodik Bejrút elővárosainak megtámadásától, ha a Hezbollah leállítja az Izrael elleni támadásait.

Trump és Netanjahu kapcsolata korábban is feszült volt, bár Izrael továbbra is az USA legfontosabb szövetségese maradt a térségben, és a két vezető Netanjahu sürgetésére februárban közösen indított csapásokat Irán ellen. Trump tavaly nyilvánosan dühöngött amiatt, hogy Irán és Izrael „nem tudják, mi a faszt csinálnak” egy 12 napos, légierőt, rakétákat és drónokat is bevető csapássorozat idején. Miután Netanjahu gratulált Joe Bidennek a 2020-as választási győzelméhez, amit Trump vitatott, Trump ezt mondta róla: „Fuck him.”

Trumpra a Republikánus Párt különböző köreiből is nyomás nehezedik. Izrael-párti szövetségesei azt szeretnék, hogy az USA menjen tovább az Iránnal fennálló konfliktusban, míg mások a háború gyors lezárását sürgetik, hogy mérsékeljék a gazdasági károkat a novemberi amerikai félidős választások előtt. Mark Levin, a befolyásos Izrael-párti rádiós műsorvezető, aki kapcsolatban áll Trumppal, azt írta:

„Az iráni rezsim hasznot húz majd ebből a kiszivárogtatásból, mert úgy fogja látni, hogy gyengék vagyunk, és kétségbeesetten akarunk megállapodást – még a Hezbollah védelmére is kelünk.”

Netanjahura szintén politikai nyomás nehezedik. Az izraeli parlament ezen a héten első olvasatban támogatta azt a törvényjavaslatot, ami feloszlatná a Kneszetet és előrehozott választásokat írna ki, miközben Netanjahu korrupciós pere a tervek szerint folytatódik, miután Izrael biztonsági helyzetére hivatkozva többször is elhalasztották. (Guardian)