Trump az AI-modellek állami ellenőrzéséről írt alá rendeletet

Donald Trump Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Éles váltás a Trump-adminisztráció eddigi, AI-témában mindent megengedő hozzáállásában: Donald Trump kedden rendeletet írt alá arról, hogy a technológiai cégek ezentúl kötelesek bemutatni a kormányzatnak az új AI-modelljeiket azok publikálása előtt.

A döntést több hónapos belső vita előzte meg. Maga Trump alig egy hónappal ezelőtt az utolsó pillanatban vont vissza egy hasonló, aláírás előtt álló rendelettervezetet, ami arra kötelezte volna az IT-cégeket, hogy a publikálás előtt egy 14-90 napra adajanak lehetőséget az állami betekintésre.

A korábbi verzióhoz képest az aláírt rendelet 30 napot ad a kormánynak a betekintésre. A rendelet ezen felül arra utasítja a pénzügyminisztert, hogy hozzon létre egy kiberbiztonsági ellenőrző központot, ami a AI-modellek által feltárt biztonsági résekkel fog foglalkozni.

(via New York Times)