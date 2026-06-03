Dróntámadás érte a kuvaiti nemzetközi repülőteret

Kuvaitban egy ember meghalt, több mint 60-an pedig megsérültek, miután több épületet is dróntámadás ért. A kuvaiti külügyminisztérium azt közölte, hogy a támadásban az infrastruktúra is megsérült, többek között diplomáciai épületek is. Emellett a nemzetközi repülőtér is találatot kapott.

A repülőtér a támadás után Fotó: -/AFP

A hír előzménye, hogy Egyesült Államok és Irán is új támadásokat indított kedd éjszaka. Az amerikai hadsereg azt közölte, hogy önvédelmi csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, válaszul az öböl-menti országok elleni iráni támadásokra. Az amerikaik szerint Irán két rakétát Kuvaitra, három rakétát pedig Bahreinre lőtt ki, azonban ezeket mind hatástalanították.

Irán pedig azt közölte, hogy egy „regionális országban” amerikai bázisokat és helikoptereket lőtt rakétáival és drónjaival, válaszul az amerikai támadásokra. Az iráni külügyminisztérium elítélte az amerikai csapásokat, és közleményt adott ki, miszerint Kuvait és Bahrein vezetői „közvetlen és félreérthetetlen felelősséggel tartoznak” a „tegnap esti agressziós cselekményekért”.

A támadásokra azután került sor, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti tárgyalások elakadtak. A hétvégén ugyanis nem léptek előre a felek. (via BBC)