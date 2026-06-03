Hadházy Ákos szerint Orbán Győző bányacége kétszeres áron szállított építőanyagot az M1-es építéséhez, Orbán Győző állítja, minden jogszabályt betartottak

Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő kedden posztolt arról, hogy hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz Orbán Győző és Mészáros Lőrinc „körei” ellen. Állítása szerint Orbán Győző Dolomit Kft.-je több mint kétszeresen túlárazva szállított építőanyagot az M1-es autópálya építéséhez Mészáros Lőrinc cégének, a V-Híd Zrt-nek. Hadházy szerint az is kiderül a keretszerződésekből, hogy Orbán apjának joga van arra, hogy a magas árakat tovább emelje, akár havonta, „ha úgy gondolja, hogy az eleve magas árakon nem lehet eleget keresni”.

Orbán Győző az Indexnek reagált az állításokra, azt írta:

„Több évtizedes bányavállalkozói munkám során mindig minden jogszabályt betartottam, és vevőim átlátható és megbízható partnere voltam.”

Állítása szerint megbízhatóan, pontosan, azonos feltételek mellett szolgálja ki a több tucat céget, amelyek vásárolnak tőle. „Cégem gyakorlata szerint áremeléseket a KSH által közölt ágazati inflációs adatok alapján hajtok végre. A vállalkozásom és tulajdonostársaim érdekeit sértő valótlan és rosszindulatú állításokat visszautasítom” – írta a volt miniszterelnök apja.

A Dolomit Kft. 2025-ben 5,96 milliárd forintos árbevételt ért el, a Hadházy Ákos által közzétett dokumentumok szerint ebből 4,8 milliárd forintot a V-Híddal az M1-bővítésre kötött szerződés tett ki.

Orbán Győző 1,35 milliárd forint osztalékot vett ki a bányacégeiből a tavalyi év után, és bár a bevétele visszaesett, ez nem veszélyeztette a jövedelmezőséget.