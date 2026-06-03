Lánczi Tamás: Brüsszel rendelte meg a Szuverenitásvédelmi Hivatal eltörlését

„Az Európai Bizottság szándéka a kezdetektől nyilvánvaló. Már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitásvédelmi törvény ellen”, írja Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Facebook-oldalán.

Bejegyzésével a Tisza-kormány legújabb törvényjavaslatára reflektál, amellyel megszüntetnék a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A tiszás Melléthei-Barna Márton nevén futó törvényjavaslat azzal indít, hogy „a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, hogy valódi célja a politikai célú nyomásgyakorlás volt „állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”, és leszögezi, hogy „a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában”.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Lánczi tehát a lépést úgy értelmezi, mint brüsszeli megrendelést. Szerinte Brüsszelnek valójában azonban nem is a hivatallal, hanem a magyar szuverenitással van problémája.

„Alkotmányos küldetése miatt a hivatal a kezdetektől útjában áll mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését”, írja Lánczi.

Majd elkezdi sorolni, hogy „a folyamatos támadások ellenére” mi mindent ért el a hivatal. Példának okáért: „nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű – és végül eredményes – politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben”.

Lánczi azonban nem tűnik hitehagyottnak, elismeri, „egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből”.

Lánczi előtt a Fidesz is tiltakozott a hivatal bezárása ellen, a párt szerint „felszámolják Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását a legsúlyosabb kihívások fenyegetik keletről és nyugatról is”.

A Lánczi Tamás vezette, és kizárólag a Fidesz politikai érdekeit kiszolgáló hivatal megszüntetése Magyar Péter kampányígérete volt, amit a választás után is megerősített.