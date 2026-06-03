„Tevékenysége nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában” – benyújtották a Szuverenitásvédelmi Hivatalt megszüntető törvényjavaslatot

Kedd éjszaka került fel a parlament honlapjára a törvényjavaslat (pdf), ami azonnali hatállyal, a törvény kihirdetésének másnapján megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt. A tiszás Melléthei-Barna Márton nevén futó törvényjavaslat azzal indít, hogy „a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált”, hogy valódi célja a politikai célú nyomásgyakorlás volt „állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre”, és leszögezi, hogy „a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában”.

Illusztráció: Botos Tamás/444

A törvény, aminek elfogadásához kétharmados többség kell, hatályon kívül helyezi a hivatalt három éve létrehozó, a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvényt, valamint módosítja a hivatal létrehozása miatt annak idején átírt nyolc egyéb törvényt, például a minősített adat védelméről és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szólót. A törvényjavaslat nemcsak azt mondja ki, hogy a hivatal, valamint elnöke és elnökhelyettesei megbízatása a hatályba lépés napján megszűnik, de azt is, hogy az általa folytatott, folyamatban lévő eljárások a törvény hatályba lépésének napján megszűnnek, és kötelezettséget már csak a hatályba lépés napjáig vállalhat.

A Lánczi Tamás vezette, és kizárólag a Fidesz politikai érdekeit kiszolgáló hivatal megszüntetése Magyar Péter kampányígérete volt, amit a választás után is megerősített. „Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt” – írta az akkor még csak leendő miniszterelnök április 29-én, miután aznap, hosszú hallgatás után, Lánczi Tamás arról posztolt, hogy „a szuverenitás védelme és így a Hivatal is a kezdetektől támadás alatt állt”. A hivatal megszüntetését a Tisza-kormány alaptörvényi szinten kezelné, ehhez is benyújtottak már egy törvényjavaslatot.

Frissítés: A Fidesz tiltakozik a hivatal bezárása ellen, a párt szerint „felszámolják Magyarország egyik legfontosabb önvédelmi intézményét, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt egy olyan időszakban, amikor Magyarország szuverenitását a legsúlyosabb kihívások fenyegetik keletről és nyugatról is”. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató titkos Von der Leyen–Magyar Péter-paktumról ír a közleményben, kárhoztatja az Európai Ügyészséghez csatlakozást, és arra a következtetésre jut, hogy a Tisza-kormány politikája az ország „politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának feladásához vezet”.