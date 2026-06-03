Leisztinger Tamás tulajdonos válaszára vár a Népszava

Szerkesztőségi közleményt adott ki a Népszava, ami május 29-e óta nem jelent meg nyomtatásban, és jelenleg csak online formában működik.

A lap azt írta, hogy Leisztinger Tamás, NER-társutas tulajdonos hétfőn ajánlatott tett, ami után válságbizottság alakult a szerkesztőségben. Leisztinger ajánlata részben a nyomdai és terjesztői tartozás rendezéséről, részben arról szólt, milyen konstrukcióban folytathatná a lap.

A tulajdonos szándékát a szerkesztőség pozitívan fogadta, majd szerdán választ és saját javaslatot küldött a vállalkozónak, miután az eredetileg csütörtökre tervezett személyes találkozó létrejötte bizonytalanná vált. A szerkesztőség szerint Leisztinger ajánlata csak részmegoldást jelent, ezért várják az új tárgyalási időpontot.

„A lap pénzügyi helyzetét áttekintve arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyomtatott lap kiadását mindenképpen folytatni szeretnénk, anélkül egyéb tevékenységeink sem finanszírozhatóak, ilyen értelmű tervet készített a szerkesztőség.”

A Népszava május 28-án jelentette be, hogy talán az aznapi volt a 153 éves újság utolsó, nyomtatásban megjelent lapszáma, miután a nyomdájuk és a terjesztőjük tulajdonosa tartozás miatt felmondta a szerződésüket. A Népszava múltjáról és tulajdonosi hátteréről ebben a cikkben írtunk bővebben.