Leváltotta a belügyminiszter a budapesti rendőrfőkapitányt, az eddigi bűnügyi helyettes került a helyére

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőr vezérőrnagyot, a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjét – közölte a Belügyminisztérium szerdán.

Az MTI-nek elküldött közlemény szerint Pósfai Gábor szerdai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest bízta meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetésével. Baricska eddig bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes volt a BRFK-n. A megbízását tavaly júniusban kapta az országos rendőrfőkapitánytól, azzal egyidejűleg ezredessé nevezte ki Pintér Sándor akkori belügyminiszter. Azt megelőzően a X. kerületi rendőrkapitányságot vezette.

A pályafutása elődjéhez hasonló ebből a szempontból: Terdik Tamás 2018-ban lett budapesti rendőrfőkapitány, azt megelőzően szintén bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes volt, azt a posztot három éven át töltött be.

A belügyminiszter tegnap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, valamint Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokát mentette fel.