Leváltották a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató vezérigazgatóját is

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter új vezetőt nevezett ki a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. élére, Vetési Ivánt Simon Lajos váltja.

„Simon Lajos több mint 25 éves nemzetközi és hazai informatikai vezetői tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Richter Gedeon Nyrt. informatikai igazgatója volt, ahol globális IT-, kiberbiztonsági és digitális transzformációs területekért felelt, ezt megelőzően pedig vezető pozíciókat töltött be többek között a MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezetében”

– írta a Facebookon Tanács.

A NISZ a Digitális Magyarország Ügynökség alá tartozik, ők fejlesztették, illetve üzemelik a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazás informatikai háttérét és mobilalkalmazását is. A honlapon azt írják, hogy a NISZ Zrt. teljes körű infokommunikációs szolgáltatásokat nyújt az állami és kormányzati szervek számára, emellett fontos célkitűzése, hogy elősegítse a felhasználók hozzáférését a korszerű e-közigazgatási megoldásokhoz.

Fotó: Németh Dániel/444

Korábban már kiderült, hogy a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) vezérigazgatói feladatait a jövőben Both András helyett Néz Péter látja el. A Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élén pedig Lenkei Mirtillt Kovács Miklós, a társaság eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese váltja megbízott vezérigazgatóként.

Tanács azt írta, az átadás-átvétel mindegyik cégben zökkenőmentesen lezajlott, az új vezetők első feladata a cégek teljeskörű átvilágítása, amelyet már el is kezdtek.

„A cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Hogy olyan legyen az állami szolgáltatásokat használni, mint mobiltelefonon bankolni vagy ételt rendelni. Egyszerű. Gyors. Olcsó. Élményszerű. És legfőképp olyan, ahol az állam szolgál, szolgáltat és az emberekért van. Ahol minden informatikára költött adóforint megfelelően hasznosul”

– írta, hozzátéve, hogy a mesterségesen létrehozott, elavult technológiákon alapuló monopóliumok helyett modern, egymással nyílt szabványok mentén összekapcsolható rendszereket építenek, amiket mindenki biztonságosan, kényelmesen használhat. Fontosnak tartja továbbá, hogy a hatékonyság növelése mellett erősítsék az átláthatóságot és a tiszta versenyt.

A posztot azzal zárta: „Bízom abban, hogy szakmai tapasztalatuk és nemzetközi gyakorlatuk hozzájárul a digitális állami szolgáltatások fejlesztéséhez, az informatikai rendszerek hatékony működtetéséhez, valamint a kormány technológiai és innovációs célkitűzéseinek sikeres megvalósításához.”