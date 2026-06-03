Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az október 23-ai budapesti megemlékezésre

Magyar Péter a párizsi Élysée-palotában tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel. A találkozó előtt a két politikus közös sajtótájékoztatót tartott, amin Macron azt mondta, hogy a Magyar-kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Magyarország számára is új korszak kezdődött Európában. A francia elnök szerint Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az európai értékekhez.

Magyar Péter meghívta Macront Budapestre az 1956-os forradalom évfordulójára, és felvetette, hogy a nemzeti ünnepen stratégiai együttműködést írhatna alá egymással a két ország. A miniszterelnök azt mondta, a két országnak számos területen vannak közös érdekei, ilyen például a nukleáris energia, a mezőgazdaság és az uniós politika.

Magyar Péter és Emmanuel Macron Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Magyar beszélt az uniós források felszabadításáról szóló politikai megállapodásról, amit Ursula von der Leyennel kötött. Azt mondta, a kormánynak nem okoz nehézséget elfogadnia az egyik fő feltételt, a korrupcióellenes intézkedések bevezetését. „Ez közös érdek, érdeke a francia befektetőknek is, hiszen a mostaninál is több francia befektető jönne Magyarországra, ha alacsonyabb lenne a korrupció.” Azt mondta, várják a francia befektetők érkezését, nem megfeledkezve az oktatási, a kulturális és egyéb együttműködésekről sem.

A sajtótájékoztató után a politikusok bementek az Élysée-palotába tárgyalni. Magyar a délután folyamán a francia Nemzetgyűlés elnökével is találkozik majd. A miniszterelnök kedden Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Berlinben. (MTI)