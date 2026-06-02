Nagyon kell sietnie a kormánynak, ha a Magyar Péter által bejelentett uniós források egészét le akarja hívni

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Magyar Péter május 29-én Brüsszelben jelentette be, hogy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Bár a miniszterelnök kész tényként tálalta, hogy az ország hozzájut a mintegy 6000 milliárd forinthoz, a helyzet nem ennyire egyszerű. A tárgyaláson ugyanis nem született konkrét döntés, Magyar és von der Leyen csak politikai megállapodást kötött. Ez fontos lépés a források felszabadításához, de korántsem elegendő.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen
Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A pénzek megérkezését intézményi és időbeli tényezők gátolhatják. Intézményi akadály, hogy a Bizottság csak az akadémiai szabadsághoz kötött 2,2 milliárd euró felszabadításáról dönthet, a maradék összegről a tagállami kormányokat képviselő Európai Unió Tanácsa határoz, miután megkapta a Bizottság javaslatát a kifizetési kérelem elfogadására. Időbeli akadály pedig, hogy a koronavírus-járvány után létrehozott helyreállítási alapból igényelt 10 milliárd eurót csak akkor kapja meg az ország, ha a szükséges feltételeket augusztus végéig teljesíti a kormány.

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