Megvan Demeter Szilárd utódja a Petőfi Kulturális Ügynökség élén

„Ezúton szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökség Igazgatóságának elnöke 2026. június 1-től Erdős Balázs, aki új tisztsége mellett továbbra is ellátja a Petőfi Média ügyvezetői feladatait is” – többek között ez áll abban a belső közleményben, ami kiszivárgott a korábbi kormány propagandalapjává vált Indexhez. Ezek szerint a június 1-jei hatállyal távozó, és távozása hírét lapunknak megerősítő Demeter helyét azonnal betöltötték, és mostantól egy kézbe került a Petőfi Média és a PKÜ irányítása.

Demeter Szilárd érkezik Orbán Viktor évértékelő beszédére 2025. február 22-én Fotó: Németh Dániel/444

A 41 éves Erdős Balázs a LinkedIn-profilja szerint a Nyugat-Magyarországi Egyetemen végzett, tavaly júniusban lett a Petőfi Média cégvezetője, tavaly december 15-én nevezték ki a szeptember végén a PKÜ tulajdonába került Poket Nonprofit Kft. élére. Korábban, 2019 márciusától 2023 decemberéig a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-nél dolgozott, az Opten adatai szerint 2020 februárjától „más munkavállaló” besorolásban aláírási jogosultsággal rendelkező munkatársként. Emellett 2021 májusától 2022 augusztusáig igazgatósági tag volt a Büki Gyógyfürdő Zrt.-nél is.

Az Index értesülését a PKÜ megerősítette, a lapnak küldött válaszban kiemelve, hogy bár az igazgatóság elnöke változott, maga az igazgatóság fennakadás nélkül végzi a munkáját, illetve hogy a cégcsoport nem áll átalakulás alatt.

A most megjelent információ azt is megerősíti, hogy marad viszont az ügynökséget alapító és felügyelő Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, legalábbis ameddig az még létezik. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy azokat a közérdekű alapítványokat, amik nem egyetemeket működtetnek, nyár végéig megszüntetik, majd ezt a forgatókönyvet vázolta kedden az uniós források hazahozataláról beszélő Vitézy Dávid is.