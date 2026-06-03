Skrabski Fruzsina szerint Novák Katalin nem akart Budaházy György bűntársainak kegyelmet adni, de ő lobbizott értük

Skrabski Fruzsina, Fidesz-közeli filmes, influenszer, Novák Katalin volt tanácsadója arról beszélt a KözTér műsorában, hogy lobbizott a Hunnia-ügy utolsó három elítéltjéért, Budaházy György bűntársainak kegyelméért a köztársasági elnök hivatalában.
Skrabski azt mondta, hogy eredetileg Novák Katalinnak akarta megmutatni a háro férfi gyerekeinek képeit, amiket mindig magánál hordott. De a köztársasági elnök kabinetfőnöke, Schanda Tamás azt mondta neki, hogy Novák nem szereti, ha személyesen lobbiznak nála. Skrabski ezért Schandának vitte be a gyerekek képeit. A kabinetfőnök ekkor azt mondta neki, hogy Novák nem akar a férfiaknak kegyelmet adni, mert olyanoknak nem szeret adni, akiknek vér tapad a kezéhez. Akkor azonban más lenne a helyzet, ha Budaházyék áldozata, Csintalan Sándor kérné a kegyelmet.
Srabski ezután felhívta Csintalant, aki azt mondta neki, hogy persze, büntessék meg az elkövetőket, de nem akarja senkinek az apukáját sem elvenni. Úgyhogy személyesen levelet írt Nováknak, és bement a Sándor-palotába, ahol kegyelmet kért az elkövetőknek. A köztársasági elnök pedig teljesítette a kérését.
Novák fél évvel a történtek előtt már elnöki kegyelmet adott Budaházy Györgynek, akit a Fővárosi Törvényszék terrorcselekmény és más bűncselekmények miatt első fokon 17 év fegyházra ítélt a Hunnia-perben. Az ügy több másik elítéltje is akkor kapott kegyelmet. A 15 év pereskedés után, Csintalan összeveréséért elítélt maradék három férfi azonban csak Csintalan kérése után kapott kegyelmet. A műsorvezető azt mondta, az elhúzódó eljárás bőven elég büntetés volt az elkövetőknek, és nem szeretné, hogy a gyerekeik apa nélkül szenvedjenek.
Budaházy György a nemzeti radikálisok mitikus hőseként szabadult a börtönből, és bár még évekre el van tiltva a közügyektől, nem zárja ki, hogy egyszer induljon választáson. Elismeri, hogy politikai megfontolások is állhattak a kiengedése mögött. A nemzeti oldalt egységesnek látja, és van, amiben nem a Mi Hazánkkal ért egyet, például megértőbb a Fidesszel, mint Toroczkaiék. Interjú.
Márciusban hat év fegyházra ítélték terrorizmus miatt.
Ezt személyes találkozójukon mondta neki a köztársasági elnök.