Skrabski Fruzsina szerint Novák Katalin nem akart Budaházy György bűntársainak kegyelmet adni, de ő lobbizott értük

Skrabski Fruzsina, Fidesz-közeli filmes, influenszer, Novák Katalin volt tanácsadója arról beszélt a KözTér műsorában, hogy lobbizott a Hunnia-ügy utolsó három elítéltjéért, Budaházy György bűntársainak kegyelméért a köztársasági elnök hivatalában.

Skrabski azt mondta, hogy eredetileg Novák Katalinnak akarta megmutatni a háro férfi gyerekeinek képeit, amiket mindig magánál hordott. De a köztársasági elnök kabinetfőnöke, Schanda Tamás azt mondta neki, hogy Novák nem szereti, ha személyesen lobbiznak nála. Skrabski ezért Schandának vitte be a gyerekek képeit. A kabinetfőnök ekkor azt mondta neki, hogy Novák nem akar a férfiaknak kegyelmet adni, mert olyanoknak nem szeret adni, akiknek vér tapad a kezéhez. Akkor azonban más lenne a helyzet, ha Budaházyék áldozata, Csintalan Sándor kérné a kegyelmet.

Novák Katalin és Skrabski Fruzsina a Sándor-palotában Fotó: Skrabski Fruzsina FB

Srabski ezután felhívta Csintalant, aki azt mondta neki, hogy persze, büntessék meg az elkövetőket, de nem akarja senkinek az apukáját sem elvenni. Úgyhogy személyesen levelet írt Nováknak, és bement a Sándor-palotába, ahol kegyelmet kért az elkövetőknek. A köztársasági elnök pedig teljesítette a kérését.

Novák fél évvel a történtek előtt már elnöki kegyelmet adott Budaházy Györgynek, akit a Fővárosi Törvényszék terrorcselekmény és más bűncselekmények miatt első fokon 17 év fegyházra ítélt a Hunnia-perben. Az ügy több másik elítéltje is akkor kapott kegyelmet. A 15 év pereskedés után, Csintalan összeveréséért elítélt maradék három férfi azonban csak Csintalan kérése után kapott kegyelmet. A műsorvezető azt mondta, az elhúzódó eljárás bőven elég büntetés volt az elkövetőknek, és nem szeretné, hogy a gyerekeik apa nélkül szenvedjenek.