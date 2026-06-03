Tarr Zoltánék tudni akarják, hova és kihez vándoroltak a múzeumi műkincsek

A Tisza-kormány felülvizsgálja a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi műtárgyak helyzetét, ezt Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelő miniszter jelentette be a Facebook-oldalán.

Ennek érdekében ma minden múzeumtól kikérték azon műtárgyak listáját, amelyek nem közgyűjteményekbe lettek kihelyezve. Látni akarják hova vándoroltak a műtárgyak és milyen szerződésekhez kapcsolódtak ezek.

„Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti műtárgyakhoz, mintha plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között”, írta Tarr.

Egy Szinyei-Merse Pál kép a Karmelitában: Kilátás Fonyódról Fotó: Németh Dániel/444

A minisztérium álláspontja az, hogy nem egyéni politikai érdek vagy ízlés dönt a múzeumi műtárgyak sorsáról. Azok helye „nem az alapján dől el, hogy kinek és mi tetszik, melyik politikus mit látna szívesen a falán. A műtárgy nemzeti közkincs, a magyar nép kulturális gyarapodását szolgálja”.

Miután Magyar Péter miniszterelnök a Karmelitában és Rogán minisztériumában gyakorlatilag idegenvezetést tartott, akkor derült ki, mennyi műtárgyat halmoztak maguk köré a leköszönt miniszterek. Csak a Magyar Nemzeti Galériából átvitt alkotásokból 97 darab van a Karmelitában, 8 pedig Rogánéknál. A Karmelitában például igazán jó nevű festők remek darabjai kerültek a falakra, köztük nem egy 40-50 millió forintot is érhet. A teljes listát ebben a cikkben mutattuk meg.