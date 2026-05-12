Megszereztük a műalkotások listáját: Nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában

„Csoda, hogy itt vannak még, nem?” - viccelődött Magyar Péter hétfőn este a falon lévő képekre mutatva, amikor a az Orbánék által hátrahagyott Karmelita kolostorból közvetített élőben idegenvezetést.

Majd megkérdezzük, hogy ezeket melyik múzeumból hozták el - folytatta.

Arról, hogy több minisztériumhoz hasonlóan a Karmelitából is kerültek fel képek múzeumi gyűjteményekből, már korábban is jelentek meg cikkek. (Itt van egy lista, itt egy másik, mindkettő még 2019-ből.) Nem volt már ez sem rövid, de jóval több képről van szó, megszereztük azt a listát, ami csak a Magyar Nemzeti Galériából átvitt alkotásokat tartalmazza. 97 darab van a Karmelitában, 8 Rogánéknál.

Az biztos, hogy nem voltak szemérmesek, amikor válogattak a készletekből. Igazán jó nevű festők remek darabjai kerültek a falakra.

A fenti kép például Szinyei-Merse Pál A Balaton a fonyódi partról című olaj vászon festménye 1916-1917-ből. A Nemzeti Galéria tulajdona. A szobor Búza Barna "Szent István király" szobra.

Egy másik Szinyei-Merse Pál kép, szintén a Galériából, a Gesztenyefa.

Paál László festményének, az Erdő belseje (Őszi hangulat), 40-50 millió forint lehet az értéke.

A Paál László festmény balra.

Van Tisza-szoba is, de nem azért: Tisza István és Tisza Kálmán portréi vannak ott.

Magyar Péter Tisza Kálmán portréja előtt a Tisza-szobában. Itt van Tisza Istvánról készült festmény is.

Egy szakértő azt mondta nekünk, hogy a Rogán Antal minisztériumában lévő két Iványi Grünwald elég gyenge másodvonal, például a Magyar táj, de ide földi halandó amúgy sem tehetette be a lábát), de amik a Karmelitában vannak, azok nagyon jó ízléssel összeválogatott, klasszikus, kiemelkedő nevek. „Az adott művész legjobbjait hozták el az MNG-ből, ezek csúcsképek” - véleményezte. Ami feltűnik még, hogy a Paálnál, a Ligetinél, a korai Iványinál kiemelkedően szépek a keretek. Az első kettő eredeti keret, de nagyon szépen rendbehozva, az Iványi modern, de a minősége annak is jó.

A képek kölcsönbe kerültek a Várba, a szerződés június végén jár le.

Molnos Péter még áprilisban összeállított egy galériát a Karmelitában különböző eseményeken, így kormányüléseken készült képek alapján.

És íme a teljes lista.

1. Ismeretlen festő Deák Ferenc arcképe: (másolat Györgyi Alajos után)

2. Wittich Eperjesi Károly: II. Rákóczi Ferenc fejedelem

3. Helbing Aranka: Kossuth Lajos

4. Kunwald Cézár: Csendélet

5. Czigány Dezső: Asztali csendélet almákkal

6. Márffy Ödön: Gyümölcscsendélet

7. Vaszary János: Dinnyés csendélet

8. Magyar-Mannheimer Gusztáv: Andrássy Gyula

9. Róna József: Az időskori Kossuth Lajos

10. Kunwald Cézár: Benczúr után Tisza István portréja

11. Schallhas Károly: Erdős tájkép

12. XIX. századi magyar festő: Balatoni táj Badacsonnyal és ménessel (Betyártanya)

13. Ligeti Antal: Rózsahegy

14. Búza Barna: Szent István

15. Spányik Kornél: Mátyás király

16. Agricola Lídia: Virágzó fa

17. Mednyánszky László: Erdő széle

18. Mednyánszky László: Földig hajoló

19. Balla Béla: Asztali csendélet

20. Gáll Ferenc: Párizs,Notre-Dame

21. Balla Béla: A Bódi tó

22. Olejnik Janka: Szénagyűjtők

23. Wágner Fritz: Nagybánya

24. Böhm Pál: Tájkép

25. Nagy Oszkár: Csendélet gyümölcsökkel

26. Márffy Ödön: Virágcsendélet

27. Agricola Lidia: Kardvirágok

28. Egry József: Csónakosok

29. Olejnik Janka: Balcic

30. Balla József: Templom a Virághegyen

31. Krizsán János: Almafák

32. Szervátiusz Jenő: Betlehem

33. Ligeti Antal: Táj folyóval

34. Kisfaludi Strobl Zsigmond: Kardját néző huszár

35. Miklóssy Gábor: Vásárban

36. Thorma János: Almafák

37. P. Kováts Ferenc: Nagybánya látképe

38. Márton Ferenc: Hargita

39. Kiss Károly: Nagybánya a Zazar felől

40. Tóth Gyula: Bad Ischl

41. Várady Gyula: Sümegi várrom

42. Feszty Árpád: A szentkorona elrejtése 1849-ben

43. Vidra Ferdinánd: Pannónia

44. Mácsai István: Csendélet rózsaággal

45. Lakatos Artúr: Utcarészlet

46. Göllner Miklós: Csendélet

47. Telepy Károly: Tájkép alakokkal és várrommal

48. Keleti Gusztáv: Folyóparti táj

49. XIX. századi magyar festő: Vác látképe

50. K. Spányi Béla: Naplemente a pusztán

51. Mikola András: Szerelmespár (Árnyékos park)

52. Brodszky Sándor: Esztergom és vidéke

53. Ligeti Antal: Fiume

54. Mikola András: Hegyek alatt

55. Börtsök Samu: A nagybányai liget

56. Boldizsár István: Felsőbánya látképe

57. Sztelek Norbert: Nagybánya

58. Agricola Lídia: Boglyák

59. Krizsánné Csikós Antónia: Nagybánya a Zazar felől

60. Nagy Oszkár: Parkban

61. Hosszú Márton: Sevilla

62. Nagy Oszkár: Ablaknál (Olvasó lány)

63. Szervátiusz Jenő: Akt

64. Kádár Géza: Napfényes erdei út

65. Ziffer Sándor: Nagybányai részlet

66. Börtsök Samu: Szénaboglyák

67. Boldizsár István Felsőbánya látképe

68. Jándi Dávid A nagybányai református templom

69. Jándi Dávid Sétány az erdőben

70. Maticska Jenő: Tájkép

71. Papp Aurél: Öreg diófa Felsőbányán

72. Gáll Ferenc: Kolozsvári részlet

73. Dóczyné Berde Amál: Marokszedők

74. Mikola András: Zazar-part fürdőzőkkel

75. Szobotka Imre: Tavaszi hangulat

76. Maticska Jenő: Fasor

77. Maticska Jenő: Gyümölcsös

78. Galimberti Sándor: Nagybányai Zazar-híd

79. Nagy Oszkár: Virágcsendélet

80. Bálint József: Nagybányai kis piac

81. Stückgold, Stanislalas: A nagybányai református templom

82. T. Rátz Péter: Antik romok az Adrián

83. Pászk Jenő: Udvar

84. Báró Mednyánszky László: Lapály

85. Paál László: Erdő belseje

86. Szinyei Merse Pál: Kilátás Fonyódról

87. Szinyei Merse Pál: Gesztenyefa

88. Ligeti Antal: Mártonhegyi út

89. Lotz Károly: Ötös fogat

90. báró Mednyánszky László Téli est (Tátrai téli táj)

91. Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása

92. Vaszary János: Lovasok a parkban/Tatai park, Tatai park lovasokkal

93. Orbán Dezső: Csendélet

94. Czóbel Béla: Csendélet

95. Ziffer Sándor: Virágcsendélet

96. Boldizsár István: Fernezelyi gyár/A nagybányai Főnix Művek

97. Benczúr Gyula: A dialdalmas Mátyás

Ezek pedig, amik Rogán Antálhoz kerültek az MNG-ből:

1 Berény Róbert: Falusi táj

2 Iványi Grünwald Béla: Csendélet

3 Iványi Grünwald Béla: Magyar táj

4 Kurucz D. (Dezső) István: Téli vásár

5 Perényi Tibor: Ördögárok

6 Perényi Tibor: Margitsziget

7 Plány Ervin: Parkrészlet

8 Próder (Proday) Lajos: Tájkép

9 Roskovics Ignác: Szent Imre