Három európai országból is visszahívta a nagykövetet a kormány

Három nagykövet „megbízás alóli felmentéséről” is hírt adott a szerdai Magyar Közlöny. A három közül Íjgyártó István neve lehet a legismerősebb. Ő korábban moszkvai és kijevi nagykövet is volt, 2024-től pedig Varsóban szolgált. Az ő hazarendeléséről már tudni lehetett, hisz maga Orbán Anita külügyminiszter jelentette be a kormánydelegáció varsói útja kapcsán. Orbán így fogalmazott erről: „Az új korszak új megközelítést kíván, ezért úgy döntöttem, hogy hazarendelem Magyarország varsói nagykövetét, mert a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban”.

Íjgyártó István a lengyelországi Krynicában rendezett gazdasági fórumon 2016. szeptember 8-án. Fotó: OMAR MARQUES/Anadolu Agency via AFP

Breuer Klára helsinki nagykövetet valójában még Szijjártó Péter rendelte vissza decemberben, de csak most került be a Magyar Közlönybe a felmentés. Breuer tehát rég itthon van. Sőt, azóta az is kiderült, államtitkár lesz a külügyminisztériumban. Boros Miklóst pedig Szófiából hívta haza Orbán Anita. Mindhárom nagykövet esetében szerepel a felmentésükben, hogy a minisztérium elismeri az érdemeiket.