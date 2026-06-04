Áprilisban 60 milliárddal kevesebbet költöttünk vásárlásra, mint az előző hónapban

Idén áprilisban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,7 százalékkal, naptárhatástól (így a húsvét hatásától) megtisztítva 3,6 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál, közölte a KSH csütörtökön. Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1742 milliárd forint volt a márciusi 1799 milliárd forint után.

Az élelmiszerboltokban 3,4 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,6, a benzinkutakon 9,1 százalékkal bővült az értékesítés tavaly áprilishoz képest. A márciusi egyszeri kiugrás után – akkor például az üzemanyag-vásárlás húsz százalékkal haladta meg az előző évit – áprilisban 1,2 százalékkal visszaesett a havi alapon számolt forgalom.

Idán január–áprilisban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,8 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

A nem élelmiszer-kiskereskedelemen belül a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,7, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 4,6, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 1,3 százalékkal nőtt a forgalom, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben nem változott. A textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 2,7 százalékos, míg a használtcikk-üzletekben 4 százalékos volt a visszaesés.