Kivonul Magyarországról a Sameday, eltűnnek az Easybox automaták

Megszűnik a román eMAG-csoporthoz tartozó Sameday magyarországi üzletága, a Delivery Solutions Zrt., miután a román tulajdonos nem tudta értékesíteni a céget. A társaságot az osztrák postavállalat magyarországi csomagszállító cége, az Express One szerette volna megvenni, de az üzletet blokkolta az Orbán-kormány.

A Forbes úgy tudja, hogy a románok úgy döntöttek, a Sameday futárcég kivonul a magyar piacról, felmond az itthoni alkalmazottaknak, és elszállítja az Easybox-hálózat több mint ezer csomagautomatáját is, utóbbiakat hazaviszik Romániába. A döntést a Sameday elismerte a lap megkeresésére.

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A lap felidézi: a januárban bejelentett felvásárlási megállapodásra viszonylag gyorsan, már február végén rábólintott a versenyhivatal. Csakhogy az üzlet mégsem jött létre, mert az előző kormány idején a Nagy Márton-féle Nemzetgazdasági Minisztérium nem adott engedélyt a tranzakcióra. Tavaly az ukrán háború ürügyén elfogadtak egy olyan jogszabályt – „a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekre vonatkozó átmeneti szabályok” néven –, ami értelmében a kormány blokkolhatott minden olyan tranzakciót, amikor magyarországi gazdasági társaságot külföldi kézbe adtak volna).

A Forbes forrásai szerint Orbánék valójában az állami MPL piaci pozícióját féltették a Sameday és a szintén állami főtulajdonban álló Osztrák Posta futárcégének egyesülésétől. Ezt egyik érintett sem erősítette meg, de nem is cáfolta a lapnak.

A Portfólió azt írja, hogy a kivonulási folyamat már megkezdődött; a Sameday csomagszállító szolgáltatása és az Easybox automaták várhatóan még három-négy hónapig üzemelnek Magyarországon. A Delivery Solutions Zrt. évek óta csúnyán veszteséges volt, adózott eredménye a 2022-23-as mínusz 2,5-3 milliárd forint után 2024-ben már mínusz 6,1 milliárd forint volt.