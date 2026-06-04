Musk lehet a világ első dollárbilliomosa

Elon Musk cége, a SpaceX a jövő hétre tervezett tőzsdei bevezetés előtt több mint egy héttel bejelentette, hogy a vártnál is többet ér. A cég az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott beadványában az szerepel, hogy részvényeinek darabját 135 dollárért kellene értékesíteni. Ez azt jelenti, hogy saját értékelését nagyjából 1,75 billió dollárban (536,6 billió forintban) határozta meg. A bejelentés nem jelenti azt, hogy a részvényeket biztosan a javasolt áron fogják eladni, mivel erről végső soron a vevők döntenek. Az ár emelkedhet, de csökkenhet is. Az azonban rendkívül szokatlan, hogy ennyivel a tőzsdére lépés előtt bejelentik az árakat. A vállalatok jellemzően csak a nyílt piaci kereskedés megkezdése előtti napon osztják meg a becsült eladási árat.

A fentiek azt jelentik, hogy Musk, aki saját részvénycsomagjával a SpaceX több mint 80 százalékát irányítja, dollárbilliomossá válhat és ezzel történelmet írhat. Ő lehet az első ember, aki ennyire gazdag lett.

A SpaceX tőzsdére lépésének jelentőségét Horváth Bence nagycikkben dolgozta fel a múlt héten. Ebben szerepel az indoklás is, ami a cég beadványában szerepel, melyben kifejtették, miért éri meg majd a vállalat részvényeiből vásárolni: Musk és stábja a megszokott visszafogottsággal azoknak a technológiáknak a megalkotását ígéri, melyek szükségesek ahhoz, hogy „a földi élet más bolygókra is átterjedhessen, emellett cél még az univerzum valódi természetének megismerése és hogy a tudat fényét eljuttassuk a csillagokig. Mindezt azért, hogy nehogy »arra a sorsra jussunk, mint a dinoszauruszok«”. (BBC)