A dinók sorsára figyelmeztetve tervezi minden idők legnagyobb tőzsdei belépését Elon Musk űr-AI vállalata

Minden idők legnagyobb tőzsdére lépésére készül Elon Musk és emiatt az egész Wall Street: június közepén dobhatják piacra a vállaltan az űr gyarmatosítását célzó, de rövid távon elsősorban az AI-üzletben érdekel SpaceX részvényeit, és a részvényeket jegyző óriásbankok reményei szerint a tőzsdére lépést követően a vállalat értéke 1,75 billió dollárra ugorhat majd, amivel rögtön a hetedik legértékesebb vállalat lehet majd a Wall Streeten, miközben ha pusztán a bevételeket néznénk, akkor a 250. hely környéken lenne.

Elon Musk Fotó: MICHAEL GONZALEZ/Getty Images via AFP

A SpaceX már benyújtotta a szükséges dokumentumokat, köztük azt a kétszázezer szavas prospektust is, melyben kifejtették, miért éri meg majd a vállalat részvényeiből vásárolni. Musk és stábja a megszokott visszafogottsággal azoknak a technológiáknak a megalkotását ígéri, melyek szükségesek ahhoz, hogy

a földi élet más bolygókra is átterjedhessen, emellett cél még az univerzum valódi természetének megismerése és hogy a tudat fényét eljuttassuk a csillagokig. Mindezt azért, hogy nehogy „arra a sorsra jussunk, mint a dinoszauruszok”.

A SpaceX tőzsdei berobbanása a tökéletes visszatérési lehetőség Elon Musk számára, akinek eddigi fő projektje, a Tesla az utóbbi időben azért bőven küzdött problémákkal, és akinek a megítélésén sokat rontott az az ámokfutás, amit a Trump-kormányzatban művelt. Most viszont elérte, hogy ismét kedvenc témájával, az űr gyarmatosításával foglalkozzon minden róla szóló cikk, és a tőzsdére vitelt intéző Wall Street-i óriásbankok reményei szerint össze is jöhet számára a grandiózus piacra lépés, még akkor is, ha a tervek mögé letett üzlet modell azért elég sok sebből vérzik.