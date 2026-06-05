A vuvuzelát és a pucérkodást is kitiltották a vébéről

Halleluja, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) kitiltotta a vuvuzela nevű dél-afrikai kürtöt a jövő héten kezdődő világbajnokság stadionjaiból.

A 2010-es vébén valószínűleg tömegeket traumatizált a vuvuzela monoton, zümmögő hangja, ha valaki elfelejtette volna, tessék, itt lehet nosztalgiázni, egy órában:

Hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezendő tornán miért tűnnének fel tömegével a dél-afrikai kürtök, azt nem tudni. Mindenesetre a FIFA biztosra ment, és a vuvuzela mellett kitiltotta a sípokat, a légkürtöket, és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mint a 16 helyszínéről.

Tilos továbbá a meztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. A FIFA korábban biztonsági okokra hivatkozva megtiltotta a műanyag vizes palackok bevitelét is, ezt a szurkolók erősen sérelmezték (kérdés, a vuvuzela tiltása miatti felháborodásában indít-e bárki petíciót).

A szabályokat megszegő nézőktől megtagadhatják a belépést, vagy eltávolíthatják őket a stadionból. A torna jövő csütörtökön kezdődik és július 19-ig tart.