Elbarikádozta magát, majd az éj leple alatt megszökött egy medve egy japán gyárból

„Úgy véljük, hogy rendkívül intelligens” – ezt sikerült nyilatkoznia Fukushima polgármesterének arról a medvéről, akiről a BBC is írt, és nem véletlenül. Ez a medve ugyanis kedd este behatolt egy fukushimai acélgyárba, ott megtámadott négy embert, majd átment a közeli elektronikai gyárba, ahol nyugtatólövedékekkel próbálták megbénítani, de ez nem sikerült. Az ételes csapdák is hatástalanok voltak, a medve simán megette a gyümölcs- és mézcsalikat anélkül, hogy csapdába esett volna.

A BBC konkrétan úgy fogalmaz, hogy a medve elbarikádozta magát a gyárban, hogy elkerülje a befogást, majd az éj leple alatt végül megszökött, méghozzá egy ablakon keresztül, amit ő nyitott ki. Nem betört, kinyitott.

Képünk illusztráció

A medvét a helyi hatóságok azóta is keresik, az iskolákban online tanításra álltak át.

Japánban egyre több a medvetámadás: tavaly hét ember vesztette életét. A támadások száma hagyományosan ősszel szokott megnőni, közvetlenül azelőtt, hogy a medvék elvonulnának téli álmot aludni.