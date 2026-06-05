Két lehetséges nevet is bejegyeztetett a TV2 az új hírműsorához

Egy hónappal azután, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója megerősítette a 444-nek, hogy vége a Tényeknek, és a csatorna majd hírműsorral folytatja, a „TV2 Híradó”, valamint a „TV2 Hírek” kifejezésekre adtak be védjegykérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

A HVG azt írja, a TV2 új hírműsorának lehetséges címeire utaló védjegykérelmeket május 27-én a TV2 Média Csoport Zrt. nevében adta be annak jogi képviselője.

Hogy kik lesznek a híradósok, azt nem tudni, ami biztos, hogy Marsi Anikó és Gönczi Gábor nem sokkal a választás után lekerült a TV2 képernyőjéről.