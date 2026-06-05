Radnai László önként vállalja a kiadatását

„Úgy döntöttem, hogy hazamegyek” – ezt mondta hetekkel ezelőtt a Telex újságírójával akkor kapcsolatba lépő Radnai László, aki koronatanúként segítette a rendőrséget a kilencvenes évek megoldatlan emberölési ügyeiben, vallomásai pedig hozzájárultak ahhoz, hogy Portik Tamás börtönbe kerüljön.

Radnait befolyással üzérkedés miatt 2025-ben jogerősen elítélték, de nem vonult be a börtönbe, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. Radnai Dubajba menekült.

A Telexnek nemrég azt mondta, úgy döntött, önként vállalja a kiadatását, mert állítása szerint nagyon leromlott az egészségügyi állapota. Radnai egyik családtagja pénteken arról tájékoztatta a lapot, hogy a férfit hamarosan Magyarországra szállíthatják.

Radnai László a 90-es évek alvilágának ismert alakja volt, 2006-ban 12 év fegyházra ítélték a kecskeméti maffiaperben. Idő előtt szabadult, 2012-ben kegyelmet adott neki a köztársasági elnök. Szbadlátbra helyezését hivatalosan az egészségi állapotával magyarázták, de ahogy a Telex írja, már akkor nyílt titok volt, hogy azért jöhetett ki a börtönből, mert terhelő vallomást tett a kilencvenes évek – sokáig felderítetlen – gyilkosságaival, egyebek mellett Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán meggyilkolásával, valamint a Fenyő-gyilkossággal és az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban.