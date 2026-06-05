Republikánus rásegítéssel átment az orosz szankciós csomag a képviselőházon, de Trump még simán kigáncsolhatja

Ukrajna támogatásáról és Oroszország elleni új szankciókról szól az a javaslatcsomag, amit az amerikai Képviselőházban szavaztak meg csütörtökön – írja a Reuters. A több törvényből álló javaslatcsomag hónapokig porosodott a fiókban, elfogadása lehetetlennek tűnt, 18 republikánus politikus azonban szembement a Donald Trump elnökhöz hűséges többséggel, és a demokratákkal együtt megszavazta.

A javaslatcsomag Ukrajna háború utáni újjáépítését támogatná 8 milliárd dollárral közvetlen hitel formájában, valamint további 1 milliárddal egyéb formában. Emellett a törvényhozók szigorú szankciókkal és exportkorlátozásokkal büntetnék Oroszországot – ezek érintenék a pénzintézeteket, az olajágazatot, a bányászatot, valamint orosz tisztségviselőket.

A csomag sorsa azonban bizonytalan, mivel még a Donald Trump véleményét kiváró Szenátusnak is el kell fogadnia, de maga az elnök is vétózhat. Márpedig Trump 2025-ös visszatérése óta egyre kevésbé szívleli Ukrajnát – kormánya alatt az amerikai támogatások mértéke jelentősen megcsappant.