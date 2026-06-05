Varga Barnabás duplájával 2-1-re verte a magyar futballválogatott a finneket

Több újoncot is avatott a napokon belül kezdődő labdarúgó-világbajnokságról lemaradt válogatottak budapesti meccsén a magyar nemzeti csapat. A telt házas Puskás Aréna közönsége előtt elbúcsúztatott Szappanos Péter helyére beküldött Yaakoboshvili Áron kapus éppúgy először lépett pályára az együttesben, mint Csinger Márk vagy Kovács Bendegúz.

A több bravúrt bemutató Yaakoboshvili az első gólját is megkapta a 71. percben, ám ekkor Magyarország már 2-0-ra vezetett. Mind a két hazai találatot Varga Barnabás jegyezte, még az első félidőben: a 25. percben szokás szerint fejjel talált be, a 44.-ben viszont a tizenhatoson kívülről volt eredményes. Az utolsó negyed órában a finneknek volt néhány komoly helyzetük az egyenlítéshez, de maradt a 2-1 ide.

Marco Rossi csapata jövő kedden még Kazahsztánnal is játszik Debrecenben, a foci-vb pedig – nélkülünk – csütörtökön, június 11-én kezdődik.