Ezentúl nem Radnai Márk felel a Tisza szigetekért

A párt elnökségével abban állapodtunk meg, hogy a Tisza szigetek közösségének szervezését és a széles körű társadalmi egyeztetések rendszerét külön kell választanunk – írja Facebook-oldalán Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nem ő koordinálja majd a szigetek működését.

Radnait Magyar Péter kormánybiztosnak nevezte ki, amikor bejelentette a Működő és Emberséges Magyarország Intézet létrehozását. Az intézet működési ideje öt évre szól; feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű, írta akkor Magyar. Az intézet működésének feltételeit a kormány fogja biztosítani, „valamint a kormányzati kapcsolattartás érdekében kinevezi Radnai Márkot működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosnak”.

„Éppen ezért arra jutottunk, hogy nem lenne helyes, ha a TISZA Szigetek közössége és ez a társadalmi egyeztetési rendszer ugyanahhoz a vezetőhöz tartozna” – írja erről most Radnai és hozzáteszi, „ez nem a TISZA Szigetek jelentőségének csökkenését jelenti. Éppen ellenkezőleg. A Szigetek voltak a változás motorjai. Több tízezer ember munkája, hite és kitartása nélkül nem jutottunk volna el idáig.”

Egyelőre nem jelentették be, hogy ki felel majd a Tisza hátországát adó közösség szervezéséért, erről annyit ír Radnai, hogy „olyan vezetőt szeretnénk kijelölni, aki teljes figyelmével, minden energiájával a Szigetek építésére, fejlesztésére és támogatására tud koncentrálni”.