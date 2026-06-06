Kovászos kenyeret sütöttek a tudósok az Ötzi testében talált ötezer éves élesztőből

Sokunkkal előfordul, hogy időről időre hülyéskedünk a munkahelyünkön. Így tettek most az Eurac Research Múmiakutató Intézetének kutatói is. Először felfedezték ugyanis, hogy Ötziben, az 1991-ben megtalált 5000 éves múmia testében más mikroorganizmusok mellett élesztőtörzsek is fellelhetők. És ekkor jött az ötlet: mi lenne, ha ebből az élesztőből kenyeret sütnének?
„Végül egy teljesen normális tésztát kaptunk, amely 24 óra alatt megkelt, alapvetően pont úgy, ahogy a hagyományos élesztő esetében. Igazán jó tésztát készítettünk vele” – nyilatkozta Mohamed Sarhan mikrobiológus az Eurac Research weboldalán közzétett közleményében.
„Soha korábban nem sütöttem kenyeret és ez meg is látszott. Szóval az eredményen határozottan volt mit javítani. De ahogy mondtam, ezek voltak a legelső kísérleteink” – tette hozzá Sarhan.
A bolondozást pedig folytatnák: „Szeretnénk ezt tovább folytatni, és bevonni a folyamatba az élelmiszeripar specializált kutatócsoportjait is. A kenyér jelenleg az egyik kézenfekvő alkalmazása az Ötziben talált élesztőnek; a másik a sör és erről már egyeztettünk a Weihenstephan sörfőzde szakértőivel is” – mondta.
A kinyert élesztőgombák csak hideg körülmények között élnek meg, így vélhetően valamikor Ötzi halála után kerültek a testébe. A genetikai elemzések arra utalnak, hogy viszonylag nem sokkal a halála után jutottak a szervezetébe. (Guardian)