Kovászos kenyeret sütöttek a tudósok az Ötzi testében talált ötezer éves élesztőből

Sokunkkal előfordul, hogy időről időre hülyéskedünk a munkahelyünkön. Így tettek most az Eurac Research Múmiakutató Intézetének kutatói is. Először felfedezték ugyanis, hogy Ötziben, az 1991-ben megtalált 5000 éves múmia testében más mikroorganizmusok mellett élesztőtörzsek is fellelhetők. És ekkor jött az ötlet: mi lenne, ha ebből az élesztőből kenyeret sütnének?

„Végül egy teljesen normális tésztát kaptunk, amely 24 óra alatt megkelt, alapvetően pont úgy, ahogy a hagyományos élesztő esetében. Igazán jó tésztát készítettünk vele” – nyilatkozta Mohamed Sarhan mikrobiológus az Eurac Research weboldalán közzétett közleményében.

Az ötezer éves Ötzi lába. Fotó: South Tyrol Museum of Archaeolog/via REUTERS

„Soha korábban nem sütöttem kenyeret és ez meg is látszott. Szóval az eredményen határozottan volt mit javítani. De ahogy mondtam, ezek voltak a legelső kísérleteink” – tette hozzá Sarhan.

A bolondozást pedig folytatnák: „Szeretnénk ezt tovább folytatni, és bevonni a folyamatba az élelmiszeripar specializált kutatócsoportjait is. A kenyér jelenleg az egyik kézenfekvő alkalmazása az Ötziben talált élesztőnek; a másik a sör és erről már egyeztettünk a Weihenstephan sörfőzde szakértőivel is” – mondta.

A kinyert élesztőgombák csak hideg körülmények között élnek meg, így vélhetően valamikor Ötzi halála után kerültek a testébe. A genetikai elemzések arra utalnak, hogy viszonylag nem sokkal a halála után jutottak a szervezetébe. (Guardian)