Mostantól újra szabadon fogadhatnak el támogatást a gyermekotthonok

Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően - jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események, az arról való kommunikáció biztonságos és a gyerekek érdekét szolgáló keretrendszerét - közölte a miniszter. Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyerekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el.

A szabályváltozásra minden bizonnyal okot adott egy 2024 decemberi eset, amikor a fóti és egy harmadik kerületi gyermekotthonnál próbált adományokat átadni Magyar Péter a Legyél a változás nevű civil egyesület nevében.

A harmadik kerületi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonhoz érve az intézmény igazgatója azt mondta, a kerületi Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) igazgatója szólt neki, hogy nem vehetik át az ajándékokat. Erre Magyar azt mondta, hogy hetek óta próbálják elérni az SZGYF-nél, hogy hivatalosan átadhassák az adományokat, de előző nap jogszabályi indoklás nélkül visszautasították a szerződésajánlatukat.

Magyar Péter és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár a harmadik kerületi Szilágyi Erzsébet gyermekotthon előtt. Forrás: Magyar Péter/Facebook

Nem sokkal később megjelent személyesen Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, hogy ha gyermekvédelmi szociális szervezetnek egy civil szervezet adományt szeretne átadni, akkor a fenntartóval kell megállapodnia. Időközben az intézményvezető is megjelent, aki azt mondta, hogy amúgy szívesen átvennék az adományokat. Fülöp itt megjegyezte, hogy láthatóan Magyar és az intézményvezető régóta ismerik egymást, amit utóbbi kikért magának. Magyarék egy ponton elkezdték behordani a játékokat az épületbe, de Fótón, ahol Fülöp már nem volt jelen, az intézményvezető nem vette át az adományokat. (A borítókép illusztráció - MTI)