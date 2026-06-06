Oroszbarát ellenzéki jelölteket vettek őrizetbe a parlamenti választások előtt egy nappal Örményországban

Hat oroszbarát ellenzéki jelöltet vettek őrizetbe az örmény állami sajtó tájékoztatása szerint szombaton, egy nappal a parlamenti választások előtt. Az intézkedések okát nem közölték, csak azt, hogy Szamvel Karapetján oroszbarát oligarcha Erős Örményország pártjának jelöltjeiről van szó. Az Armenpress hírügynökség szerint az ország központi választási bizottsága adott engedélyt a nyomozóhatóságoknak, hogy büntetőeljárást indítsanak a hat jelölttel szemben.

Fotó: OZGE ELIF KIZIL/Anadolu via AFP

Egyelőre sem a Moszkva és Jereván gazdasági és politikai kapcsolatainak fenntartásával kampányoló Erős Örményország, sem az örmény hatóságok nem reagáltak az ügyben. Az orosz-örmény kettős állampolgár Karapetján házi őrizetben van, miután Nikol Pasinján miniszterelnök kormányának megdöntésére szólított fel. Karapetján szerint politikai indíttatású vádakkal támadják.

A mostani választás egyik kulcskérdése Örményország és Oroszország viszonya lett, ahogy erről az összefoglaló anyagunkban mi is írtunk. Az ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony Moszkva és Jereván között. Oroszország Jereván nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre.

Közvélemény-kutatások szerint az Erős Örményország a választók 6-11 százalékának támogatására számíthat és ezzel a második helyen végezhet Pasinján Polgári Egyezség pártja mögött, amely 24-32 százalék közötti eredményt érhet el.

Örmény civil csoportok a választások előtt az orosz állam által fizetett félretájékoztatási kampányok veszélyére figyelmeztettek. Az örmény belügyminisztérium a héten közölte, hogy legalább 78 bűncselekményt azonosítottak a választási kampánnyal összefüggésben, és 44 személyt vettek őrizetbe. Moszkva tagadja, hogy beavatkozna más államok belügyeibe.

Az örmény központi választási bizottság péntek esti rendkívüli ülésén elutasította egy másik ellenzéki párt azon kezdeményezését, hogy zárják ki a választásokról az Erős Örményországot illegális kampányfinanszírozás és szavazatvásárlás címén. (MTI)