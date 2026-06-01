Oroszország letiltotta az örmény gyümölcsök importját, hogy elvegye a kedvét a nyugati nyitástól

Az orosz állami élelmiszer-biztonsági és agrárfelügyeleti hatóság keddtől megtiltotta az örményországból származó gyümölcsök nagy részének behozatalát Oroszországba. Így tilalom alá került a meggy, a cseresznye, a sárgabarack, a szilva, az őszibarack, a nektarin és szőlő. Az elmúlt napokban a hatóság számos Örményországból származó termék behozatalát tiltotta meg Oroszországba, köztük az eperét, a zöldfűszerekét, az uborkáét, a paradicsomét, a paprikáét, valamint több konyak- és bormárkáét.

Örményország tavaly törvényt fogadott el az EU-csatlakozási folyamat elindításáról, emellett felfüggesztette részvételét az orosz vezetésű katonai szövetségben is. A nyitás egyik leglátványosabb jele volt, hogy kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter Jerevánba látogatott, ahol stratégiai partnerségi megállapodást írt alá az örmény vezetéssel.

Május végén Oroszország azzal fenyegette meg Örményországot, hogy leállítja az olcsó olaj-, gáz- és nyersgyémánt-szállításokat, ha Jereván tovább közeledik az Európai Unióhoz. Örményország 2025-ben gázimportjának 82 százalékát Oroszországtól vásárolta, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig április 1-jén azt mondta Pasinjánnak, hogy Örményország ezer köbméter gázért 177,5 dollárt fizet, miközben ugyanez Európában több mint 600 dollárba kerülne.

A figyelmeztetés különösen érzékeny pillanatban érkezett, mivel június 7-én Örményországban parlamenti választásokat tartanak, és a nyugatbarát irányba forduló Nikol Pasinján pártja kényelmes előnnyel vezet a közvélemény-kutatásokban. Vlagyimir Putyin elnök kétszer is az „ukrán forgatókönyvvel” fenyegette meg Jerevánt, amennyiben az fenntartja az EU-hoz való közeledés irányvonalát. (Meduza/Moscow Times/Reuters)