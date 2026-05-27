Oroszország megfenyegette Örményországot: ugrik az olcsó gáz és olaj, ha tovább közelednek az EU-hoz

Oroszország azzal fenyegette meg Örményországot, hogy leállítja az olcsó olaj-, gáz- és nyersgyémánt-szállításokat, ha Jereván tovább közeledik az Európai Unióhoz. A figyelmeztetés különösen érzékeny pillanatban érkezett: néhány nappal a június 7-i örmény parlamenti választás előtt, amikor a nyugatbarát irányba forduló Nikol Pashinyan pártja kényelmes előnnyel vezet a közvélemény-kutatásokban, írja a Reuters.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zakharova szerint az orosz nagykövetség hivatalosan is továbbított egy levelet az örmény kormánynak, amelyben Moszkva kilátásba helyezte az energetikai és nyersanyag-együttműködés felfüggesztését, ha Örményország folytatja EU-csatlakozási folyamatát.

A dél-kaukázusi ország hagyományosan erősen kötődik Oroszországhoz: tagja az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Uniónak, orosz katonai bázisok működnek a területén, és energiaszükségletének jelentős részét is Moszkva fedezi. Az Interfax szerint tavaly az örmény gázimport 82 százaléka Oroszországból érkezett.

A viszony azonban látványosan megromlott azóta, hogy Azerbajdzsán 2023 őszén visszafoglalta a szakadár Hegyi-Karabah térségét. Az örmény vezetés akkor nyíltan azzal vádolta Moszkvát, hogy cserben hagyta az országot, hiába állomásoztak orosz békefenntartók a régióban. Az események után több tízezer örmény menekült el a térségből.

Nikol Pashinyan azóta látványosan közeledik a Nyugathoz: Örményország tavaly törvényt fogadott el az EU-csatlakozási folyamat elindításáról, emellett felfüggesztette részvételét az orosz vezetésű katonai szövetségben is.

A nyitás egyik leglátványosabb jele volt, hogy kedden Marco Rubio amerikai külügyminiszter Jerevánba látogatott, ahol stratégiai partnerségi megállapodást írt alá az örmény vezetéssel.

Moszkva szerint azonban Örményország olyan irányba sodródik, amely összeegyeztethetetlen az orosz gazdasági blokkal. Az orosz fél korábban már azzal is megvádolta Jerevánt, hogy az EU „oroszellenes pályájára” állt, és teret ad Volodimir Zelenszkij „oroszellenes kijelentéseinek”.

A most vitatott megállapodás különösen fontos Örményország számára, mert exportvámok nélkül, rendkívül kedvezményes feltételekkel biztosítja számára az orosz olajat, földgázt és nyersgyémántot.

Moszkva szerint a figyelmeztető levelet Szergej Tsivilev orosz energiaügyi miniszter küldte az örmény területfejlesztési és infrastruktúra-minisztériumnak. Az örmény tárca ugyanakkor szerdán azt közölte az állami médiával, hogy ilyen levelet nem kaptak.