700 ezerért szállt meg Nagy Márton Párizsban egy éjszakára

Kiadta a Pénzügyminisztérium az RTL adatigénylésére Nagy Márton miniszteri külföldi szállásköltségeit, amit a választás előtt még hiába kértek. Eszerint a Fidesz-kormány gazdasági minisztere a davosi Világgazdasági Fórumra például négy napra ment, és a szállás 5,1 millióba, a repülő pedig további 30 millióba került.

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Az RTL érdekesnek találja, hogy Nagy Márton miniszterként több alkalommal is ötcsillagos hotelekben szállt meg a külföldi útjain. Ezeken alkalmanként több százezer, időnként pedig milliós napi áron volt a szállásköltség. Párizsban például egy napra 713 ezer forintért foglaltak neki szobát. Itt a magángéppel való utazása 14 millió forintból jött ki.

Nagy Márton a Fertő tavi szállodánál Fotó: 444

Amikor februárban Nagy Márton a minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel a Fertő tó osztrák partján találkozott volna egy wellnessezéssel egybekötött meetingre, a 444 megjelenésére végül a helyszínen lemondta az eseményt, és azt mondta, utólag magánpénzből fogják kifizetni a büntetést a szállodának.