700 ezerért szállt meg Nagy Márton Párizsban egy éjszakára

Kiadta a Pénzügyminisztérium az RTL adatigénylésére Nagy Márton miniszteri külföldi szállásköltségeit, amit a választás előtt még hiába kértek. Eszerint a Fidesz-kormány gazdasági minisztere a davosi Világgazdasági Fórumra például négy napra ment, és a szállás 5,1 millióba, a repülő pedig további 30 millióba került.
07/luxus-kozpenzen-nagy-marton-sokszor-otcsillagos-hotelekben-szallt-meg-kulfoldi-utjain
Az RTL érdekesnek találja, hogy Nagy Márton miniszterként több alkalommal is ötcsillagos hotelekben szállt meg a külföldi útjain. Ezeken alkalmanként több százezer, időnként pedig milliós napi áron volt a szállásköltség. Párizsban például egy napra 713 ezer forintért foglaltak neki szobát. Itt a magángéppel való utazása 14 millió forintból jött ki.
Amikor februárban Nagy Márton a minisztériuma államtitkáraival és osztályvezetőivel a Fertő tó osztrák partján találkozott volna egy wellnessezéssel egybekötött meetingre, a 444 megjelenésére végül a helyszínen lemondta az eseményt, és azt mondta, utólag magánpénzből fogják kifizetni a büntetést a szállodának.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.