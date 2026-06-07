Agresszív átalakítást hallott ki Lannert Judit diákoknak adott interjújából Gulyás Gergely, pedig a miniszter éppen a fiatalokat bevonó társadalmi egyeztetést ígért

„A kommunizmus óta nem volt példa arra, hogy az új oktatási miniszter által felvázolt egységes négyosztályos középiskolai modellt erőltessék rá a magyar társadalomra”

- írja posztjában Gulyás Gergely, azzal vádolva Lannert Judit oktatási minisztert, hogy meg akarja szüntetni a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, „bizonytalanságba taszítva több tízezer diákot és családjaikat”.

Fotó: Németh Dániel/444

Gulyás szerint, bár a Tisza Párt még egy hónapja sincs hatalmon, „máris agresszíven, érvek nélkül és ellenérveket nem tűrve kezdte meg a magyar politikai és társadalmi berendezkedés átalakítását, mindezt úgy, hogy az előző kormányon számonkért, ilyenkor a jogszabályok által is előírt társadalmi egyeztetéseket mellőzi és az érintett több tízezernyi család csak a Facebookról tájékozódhat ezekről a tervekről”.

Gulyás a jelek szerint Lannert Judit első interjújából hallotta ki az agresszív társadalmi-politikai átalakítási terveket, abból, amit az oktatási miniszter a valódi párbeszéd jegyében egy diákújságnak, a Balzacnak adott.

Ebben az oktatási rendszer egyéb problémái mellett a stresszes gimnáziumi felvételi rendszer, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok ellentmondásos társadalmi hatásai is szóba kerültek.

Utóbbiról Lannert azt mondta, hogy a hat- és nyolcosztályos gimnáziumoknak nem a pedagógiai hozzáadott értéke olyan fantasztikus, inkább arról van szó, hogy eleve a jobb képességű, jellemzően kedvezőbb társadalmi helyzetű gyerekek közül válogathatnak.

„Megnéztük a kompetenciamérések alapján, és nem úgy akar egy iskola jó lenni, hogy megpróbálja minél jobban fejleszteni a gyerekeket, hanem az összetételt változtatja meg: minél jobb hátterű tanulói vannak, annál jobb az eredmény. Nem láttuk, hogy gyorsabban fejlődnének a gyerekek ezekben a hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumokban. Magasabb szintről indulnak, mert ki lettek szelektálva, de ugyanolyan tempóban mennek. Az egésznek tényleg csak annyi az értelme, hogy az elit kiszelektálja magát, hogy biztosítsa az ő pozícióját a társadalomban”

- foglalta össze a „kisgimnáziumok” összetételének egyébként közismert, kutatási adatokkal jól alátámasztott oktatásszociológiai hátterét Lannert.

Bár a beszélgetésben a két téma (felvételi és iskolatípusok) összekapcsolódott, a miniszter ezután már a gimnáziumi felvételi rendszerről mondta azt, hogy meg fogják vizsgálni a kérdést, és társadalmi egyeztetést tervez a témában, amibe a fiatalokat is be kívánja vonni. Vagyis Gulyás Gergely arra mondja, hogy a miniszter társadalmi egyeztetés nélkül akarja megszüntetni a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, hogy egy másik témában (gimnáziumi felvételi rendszer) éppenhogy társadalmi egyeztetést javasolt.