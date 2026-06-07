Christian Eriksen összeesett meccs közben

Rosszul lett és összeesett a pályán Christian Eriksen a Dánia–Ukrajna barátságos focimeccs 65. percében. Eriksen teljesen mozdulatlanul feküdt, a bíró megállította a játékot, a stadion csendben volt, majd tv2.dk szerint az ukrán játékosok elkezdték kiabálni, hogy „Eriksen, Eriksen, Eriksen!”.

A dán játékos végül saját lábán hagyta el a pályát, a mentőhöz felesége kísérte. A bíró lefújta a mérkőzést. A dán válogatott közlése szerint Eriksen eszméleténél van, és „a körülményekhez képest jól van”.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

Christian Eriksennel nem először történt hasonló: 2021-ben a Dánia-Finnország Európa-bajnoki meccs 43. percében egy teljesen ártalmatlan szituációban megrogyott, majd pár lépés után arccal a földre esett. A pályán kellett újraéleszteni akkor a játékost.

A focistának azóta pacemakere van.