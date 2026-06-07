Irán a FIFA-hoz fordult, miután az Egyesült Államok megtagadta a vb-re érkező válogatott stábjának több tagjától a vízumot

Irán azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy politikai alapon avatkozik bele a sportba, miután az amerikai hatóságok megtagadták a vízumot a labdarúgó-válogatott háttérstábjának több tagjától. Az ügy különösen érzékeny, mert a 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, és ez lesz az első olyan vb, amelynek egyik házigazdája háborúban áll egy részt vevő országgal, számolt be róla a BBC.

Fotó: ORHAN CICEK/Anadolu via AFP

Az amerikai hatóságok pénteken közölték, hogy minden játékos és a „szükséges kisegítő személyzet” megkapta a beutazási engedélyt, így az iráni válogatott részt vehet a tornán. Hozzátették azonban, hogy nem fogják megengedni, hogy Irán „hamis ürüggyel terroristákat csempésszen be az Egyesült Államokba”.

Erre reagálva Irán törökországi nagykövetsége azzal vádolta Washingtont, hogy „politikailag elfogult módon avatkozik be a sportba”, mert a vezetői stáb és a technikai tanácsadók jelentős részétől megtagadta a vízumot.

Az iráni állami médiához köthető beszámolók szerint 15 tisztviselő nem utazhat be az Egyesült Államokba, köztük a futballszövetség elnöke, annak helyettese és a válogatott médiaigazgatója.

Az iráni fél szerint az amerikai bejelentés csak „kozmetikázás”, és Washington az iráni válogatottal szembeni „szándékos és diszkriminatív bánásmódot a legmagasabb szintre emelte”. Az iráni diplomaták a FIFA beavatkozását is kérték.

Az iráni válogatott szombaton indult el törökországi edzőtáborából Mexikóba, ahol a világbajnokság idején lesz a bázisa. A csapat várhatóan vasárnap hajnalban érkezik meg a több mint húszórás utazás után.

Irán mexikói nagykövete szerint a kiadott vízumok szigorú feltételeket tartalmaznak: a válogatottnak a mérkőzések napján kell belépnie az Egyesült Államokba, és még aznap el is kell hagynia az országot.

Irán első csoportmérkőzését június 15-én Los Angelesben játssza, majd Belgium ellen Kaliforniában, Egyiptom ellen pedig Seattle-ben lép pályára.

A 2026-os világbajnokság június 11-én kezdődik. Irán még 2025 márciusában, jóval a háború kitörése előtt biztosította a részvételét a selejtezők megnyerésével. A torna ugyanakkor történelmi helyzetet teremt: most először fordul elő, hogy egy rendező ország olyan állam válogatottját fogadja, amellyel háborúban áll.

A kialakult helyzet miatt Irán május végén az arizonai Tucson helyett Mexikóba helyezte át felkészülési központját.

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium nem árulta el, hogy az iráni válogatott tagjaira és hivatalos küldöttségére milyen további korlátozások vonatkozhatnak a torna idején.

A BBC-nek küldött közleményükben ugyanakkor azt írták, hogy elsődleges céljuk „az amerikai emberek és a 2026-os FIFA-világbajnokság résztvevőinek biztonsága és védelme”, és teljes kormányzati együttműködésben dolgoznak a 11 amerikai rendező város biztosításán.

A héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt is közölte, hogy az iráni futballdelegációban nem lehetnek olyan személyek, akik kapcsolatban állnak az Iszlám Forradalmi Gárdával, az iráni fegyveres erők egyik legbefolyásosabb alakulatával.

Ez azért is érzékeny kérdés, mert az iráni válogatott több játékosa a kötelező katonai szolgálatát ennél a szervezetnél teljesítette.